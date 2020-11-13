Tesettür giyimde de iddialı kombinler olabilir
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Tesettür giyimde de iddialı kombinler olabilir

13.11.2020 09:17 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:22
Tesettür giyimde de iddialı kombinler olabilir

Tesettür giyim denildiğinde genelde daha sakin ve tek çizgide gibi ilerleyen ürünlere ve kıyafetlere yer açılır. Ancak durum pek de öyle değildir. Tesettür giyimi tercih etmiş kadınlarda pek tabii iddialı ve dikkat çeken kombinleri tercih edebilirler.

İddialı olmak demek rengarenk dolaşmak demek pek tabii değildir. Sade bir akışta ilerleyip de oldukça hatırı sayılır ve beğenilen kombinler hazırlamak gayet mümkün. Bu sebeple sizlere tesettür giyim modasına uygun ve çok sevilen ürünleri derledik.

Tesettür giyimde de iddialı kombinler olabilir

RENKLİ SATENLERE YER AÇIN

Saten kumaş tesettür giyimde özellikle şallarda çok sık tercihe denilen bir kumaş türü olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça dikkat çeken ve sevilen bu kumaş türü genelde şal olarak kullanılır ve oldukça şık durur.

Tesettür giyimde de iddialı kombinler olabilir

UZUN KABANLAR HER DAİM ŞIK

İçinize düz bir gömlek giydiğinizi düşünün. Bunun altına siyah bir kumaş pantolon ile kombini tamamlayın. Üzerine atacağınız uzun bir kaban her daim şık olacak ve dikkatli sizin üzerinizde toplayacaktır. Özellikle son yıllarda tesettür giyim markaları oldukça renkli ve şık kabanlar üretiyorlar. Siz de bunlardan birini edinip kombin derdinden kurtulun.

TESETTÜR GİYİMDE DE ŞAPKALARA YER AÇIN

Tesettür giyim modasında şapkanın kullanılmayacağını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu tarz oldukça şık elegan ve parizyen duracaktır. Muhafazakar giyimde şapkalara siz de bir şans verin.

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