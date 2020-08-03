Tesettür giyimde çizgili parçalar nasıl kombinlenir? Klasik giyim kombinlerinin değişmezi çizgili parçalar, tesettür giyimin yeni tasarımlarında da kendine yer budu. Ana parçalarda ve yardımcı unsurlarda karşımıza çıkan çizgili parçaların nasıl kombinleneceğini mercek altına alıyoruz.

Tesettür giyimin yeni trendi çizgili parçalar, genç tesettür giyim, ölçülü giyim ve muhafazakar giyim konseptlerine uygun seçenekelr sunuyor. Tunik, ve şallarda kendini gösteren çizgi detayları, pantolon ve diğer detaylarda da kendine yer buluyor. Peki, tesettür giyimde çizgili parçalar nasıl kombinlenir?

TULUM VE JİLELERLE ÇİZGİLİ KOMBİNLER OLUŞTURUN

Tek başına kombinin büyük kısmını tamamlayan tulumları jilelerle bir araya getirerek dinamik bir görünüm elde edebilirsiniz. Çanta ve ayakkabı seçiminde ise özgürsünüz. Ancak tulum ve jile rengi seçiminde öğür değilsiniz. Çünkü siyah bir jileyi kombinlerken siyah, beyaz çizgili bir tişört seçtiyseniz şalınızı farklı bir renkten seçmelisiniz.

TRENÇKOTLARLA ÇİZGİLİ TUNİKLERİ HARMANLAYIN

Gardırobunuzda bekleyen trençkotu kombine eklemeye ne dersiniz. Çizgili tunik ve trençkotun uyumunu yakaladığınızda çevrenizden gelen olumlu yorumları kabul etmeye başlayabilirsiniz. Özellikle camel, haki, siyah trençkotların içinden gözüken tişörtlerle harika durduğunu göz önünde bulundurursak kombin yapmak için güzel bir ipucuna sahip olduğunuzu söyleyebiliriz.

ETEĞİNİZDE EĞİMLİ ÇİZGİLERE YER VERİN

Genç tesettür giyim kombinleirnde görmeye alışık olduğumuz çizgili etekleri bu kez yatay çizgili formlarda kullanmalısınız. Sweatshirtler ve sneakerlarla kombinleyebileceğiniz eğimli çizgili etekler, ölçülü giyim kombini olarak özel bir seçeneğe dönüşüyor. Beyaz bir gömlek, kalın bir kemer, topuklu ayakkabılarla yaz mevsimine uygun alternatifler de oluşturabilirsiniz.

ÇİZGİLİ GÖMLEKLERİ ÖNÜ AÇIK DENEYİN

Tesettür şık elbise kombinleri için ideal bir parça olan basic tunikleri denimlerle bir araya getirebilirsiniz. Genç tesettür giyim kombini alternatifi olan bu seçenekle canlı ve dinamik görünüm elde edecek, sıcak havalarda da konforlu giyim ayrıcalığını yaşayacaksınız.

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