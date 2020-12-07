Tesettür giyimde büyük beden kıyafetler
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Tesettür giyimde büyük beden kıyafetler

07.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:56
Tesettür giyimde büyük beden kıyafetler

Tesettür giyim kendi içinde pek çok kola ve çeşide ayrılan bir giyim kolu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bazı kıyafetler tesettür giyim için adeta baş tacı ve çok sevilerek takip ediliyor. Bunların başında dış giyim ürünleri, feraceler, eşarplar ve bir takım tesettür kıyafetleri var.

Peki, muhafazakar giyimi tercih etmiş hanımlar eğer fazla kiloları olduğunu düşünüyorsa en çok hangi kıyafet parçalarında yardım alır? Bu uzun yıllardır sıklıkla sorulan bir soru. Bazı dış giyim ürünleri bu konuda kurtarıcı olsa da tesettür giyimde de bir takım ince gözükme ipuçları mevcut.

Tesettür giyimde büyük beden kıyafetler

TESETTÜR GİYİMİN KURTARICILARI FERACELER

Tesettür giyimde feraceler hem dış giyim adına hem de pek çok alanda oldukça önemli kıyafet parçalarıdır. Bu noktada fazla kilonuz olduğunu düşünüyorsanız ve daha ince gözükme gayesindeyseniz uzun feraceler sizin için biçilmiş kaftan olacaktır. Ve pek tabii bunun nezdinde birtakım diğer dış giyim ürünleri.

Tesettür giyimde büyük beden kıyafetler

BOYUNA ÇİZGİ HER DAİM KURTARICI

Tesettür giyimde diğer tüm giyim kollarında olduğunu gibi uzun ince görünme isteği mevcut. Bu noktada en büyük kurtarıcı boyuna uzun ince çizgiler. Bu çizgiler hem yanlardaki fazlalıkları toparlayacak hem de sizi oldukça dik ve uzun gösterecektir.

Tesettür giyimde büyük beden kıyafetler

TEK RENK GİYİNMEKTE BİR SEÇENEK

Sadece tesettür giyim için değil pek çok giyim türünde tek renk giyinmek oldukça tercih edilen ve kişiyi hep uzun gösteren bir seçenektir. Bu şekilde fazlalıkları gizlemek de oldukça basit bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Siz de bu tek renk kıyafetlerin hem en güzelini hem de hazır kombinli halini Qras'da bulabilirsiniz.

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