Tesettür Giyimde Baskılı Tişörtler

Tesettür giyim kendi içinde pek çok seçeneğe evrilebiliyor. Durum böyle olunca da giyim seçenekleri günden güne artıyor. Özellikle kendi giyim tarzlarını kendileri oluşturmuş muhafazakar giyimi tercih etmiş hanımlar son dönemlerde oldukça farklı seçenekler arasında kaybolabiliyor.

Bu noktada kombinler de farklılıklara gitme isteği oldukça doğal. İşte bu durumda renkli baskılı tişörtler gündeme geliyor. Oldukça kolay giyilebilen ve birçok insan tarafından sevilen bu tişörtlerle siz de tanışın.

OLDUKÇA İŞLEVSEL TASARIMLARA SAHİP TİŞÖRTLER

Tek bir jean bir tişört ve bir hırka giydiğinizi hayal edin. Üzerinize taktığınız şal veya eşarbın da oldukça sakin renkli olduğunu düşünün. İşte size günlük ama bir o kadar da şık ve sportif bir kombin.

KLASİK DEĞİL ÖZGÜN

Bu baskılı tişörtler oldukça işlevsel ve her anlamda size basit bir şıklık vadediyor. Durum böyle olunca şık bir siyah kumaş pantolon ve elegan bir resmi ceketin içine giyeceğiniz bir adet baskılı tişört size çabasız bir şıklık vadeder.

HEM DE OLDUKÇA SADE

Beyaz üzerine yapılmış baskılar tesettür giyimde oldukça sık tercih edilen kombin önerilerinin başında geliyor. Elbette pek çok tesettür giyimi tercih etmiş kadın bu beyaz üzerine baskısı olan tişörtleri çocuksu bulabilir. Ama durum hiçte öyle değil. Resmi koyu renk ceketler ve sade şallarla ile bu tişörtlerin ne kadar şık durduğunu görünce siz de şaşıracaksınız.