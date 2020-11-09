Tesettür giyimde aksesuarların yeri nasıldır?
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Tesettür giyimde aksesuarların yeri nasıldır?

09.11.2020 09:06 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:11
Tesettür giyimde aksesuarların yeri nasıldır?

Tesettür giyim kendi içinde çizgilerini belirlerken bazı moda kuralları da devreye giriyor. Herkes kendi kararlarını verirken özellikle pek çok sektör üreticisi ve moda yazarlar aksesuarların tesettür giyim ile oldukça dikkat çeken kombinler yaratılabileceğinden eminler.

Tesettür giyim denildiğinde renksiz ve tekdüze kavramları ö-çok eskilerde kaldı. Modern muhafazakar giyim artık ürünlerin büyük bir çoğunluğunu domine etmiş durumda. Peki bu noktada kombin tamamlayıcısı olarak nitelendirilen aksesuar kullanımı nasıl olmalı?

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNDEN KAÇMAYIN

Bazı tesettür giyimli hanımlar başörtüsünün zaten halihazırda büyük ve tek bir parça olmasından dolayı güneş gözlüğü kullanmaktan çekiniyorlar. Ancak bu oldukça yanlış bir düşünce. Özellikle tek renk şallar ile güneş gözlükleri oldukça modern ve şık bir görüntü çizmiş oluyor.

Tesettür Giyimde Aksesuarların Yeri Nasıldır?

ÇANTA VE AYAKKABILARIDA MI AKSESUAR OLARAK SAYMALIYIZ?

Bu soru sadece tesettür giyim sektöründe değil tüm moda dünyasında dönem dönem tartışılan bir konu. Ancak kıyafetlerin tamamlayıcısı olarak aldığımız her noktayı aksesuar olarak almak gayet mümkün. Hal böyle olunca da bu ürünleri de kombinleriniz de ince eleyip sık dokuyarak kullanır olmalıyız. Örneğin. Sade bir elbise ile şık bir tahta ayakkabı ve keten çanta kombinini düşünün. Bu şekilde zarif duramayacağınız herhangi bir davet yok.

Tesettür Giyimde Aksesuarların Yeri Nasıldır?

SAAT VE KOLYELER TESETTÜR GİYİMDE KURTARICI

Saat kullanımı tesettür giyimde zaten oldukça yaygın. Ancak gömleklerle oldukça şık duran kolye kullanımını da arttırmak harika bir seçenek olacaktır. Örneğin şık bir keten elbise ve boynunuzda gümüş bir takı ile oldukça hoş bir kombin yakalayabilirsiniz.

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