Tesettür Giyimde Aksesuarın Yeri Nasıl?

Tesettür giyim oldukça hususi bir mevzudur. Kişinin kendi çizgilerini kendi belirmesi en doğru olandır. Durum böyle olunca muhafazakar giyim tercih etmiş kadınlar genelde belli kalıplara girmek zorunda hissetmemelidirler.

Aksesuar konusu ise yine oldukça kişisel bir mevzu. Siz de en doğru, zarif ve şık görünecek aksesuarları kendi dolabınızda toplayın ve günlük rutininize ekleyin. En elegan aksesuar için ise Qras'ın sitesini incelemeyi unutmayın.

GÖZLÜK İLE DE KOMBİNLER DENEYİN

Güneş gözlüğü genelde ya çok sevilen ya da hiç sevilmeyip tercih edilmeyen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Durum böyle olunca da gözlük kullanım önerileri bazen havada kalıyor. Ancak unutmamak gerekir ki gözlük oldukça önemli bir aksesuar. Hem göz sağlığı için hem de eğer eşarbınızla uyumluluğu yakalayabilirseniz görsellik açısından önemli ve şık.

ÇANTA VE AYAKKABILAR DA AKSESUAR MI?

Pek tabii, çanta ve ayakkabıları da aksesuar kategorisine almalıyız. Bu noktada bazı eski moda kurallarını hiçe saymak önemli. Çünkü devir değişiyor ve kurallar da kendini yeniliyor. Örneğin ayakkabı ve çantayı eskiden olduğu gibi tek renk kullanma durumu pekte rağbet görmüyor artık. Tesettür giyimde ise bu kurallar daha da keskin. Soft bir çanta ile koyu bir ayakkabıyı kontrast yapmak ya da tam tersi. Unutmayın modanın tek bir kuralı yoktur.

SAAT VE KOLYE KULLANIMINI ARTTIRIN

Saat ve kolye sizi olduğunuzdan çok daha şık gösterecek ve kombininize artı puan ekleyecek sihirli aksesuarlardır. Eşarbınızın altından görünen ve çok da abartı olmayan bir kolye, ya da bir saat günü güzel geçirmenize büyük yardımcı olacaktır.