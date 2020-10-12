Tesettür Giyimde Aksesuarın Yeri Nasıl?

Tesettür giyim son yıllarda kendi içinde ciddi evrim geçirdi. Çok uzun yıllardır örtünme kültürü tüm dünyada var olsa da son zamanlarda bu sektör oldukça gelişti ve ciddi yatırımlar almaya başladı. Pek tabi bunun yanında da diğer sektörler bu durumdan nasibini aldı. Başta da aksesuar dünyası.

Aksesuarlar günlük kullanımda ya da şık zamanlarımızda üzerimizde olan her türlü kıyafetin tavrını değiştirmek için birebir. İster oldukça şık bir davete katılın isterseniz de resmi bir iş toplantısında boy gösterin. Her halükarda aksesuarlar tüm görünüm de büyük rol oynayacak.

TESETTÜR GİYİMDE NASIL AKSESUARLAR TERCİH ETMELİYİZ?

Muhafazakar giyimde takılar çantalar ve broşlar yani aksesuar dünyasına tabii her türlü nesne büyük önem taşır. Muhafazakar giyimi tercih eden kadınlar genelde boyun kısmını da örtmeyi tercih ederler. Hal böyle olunca boyun ürünü kullanmak güçleşebilir gibi gelebilir. Ama böyle düşünmek oldukça yanlıştır. Düz bir gömlek ya da sweat giydiğiniz de boynuzunun eşarptan aşağıda kalan kısmını iri takılarla süslemek hem şık hem de çabasız bir şekilde güzelli ayarlamanızı sağlar.

İRİ AKSESUARLAR MI KÜÇÜK AKSESUARLAR MI?

Oldukça tartışmalı ve kişisel olabilen bu soru tamamen bireyin tercihine kalmıştır aslında. Ancak modanın da kabul etmeliyiz, bazı yazısız kuralları vardır. Bu kuralların en başında gelir ki desenli üstlerle iri kolyeler ya da küpeler kullanılmaz. Küpe kullanmıyor olsanız da bu durum siz de eşarp için geçerli olabilir. Günün sonunda eşarbı da bir aksesuar olarak değerlendirirsek bu desenlik-sadelik oranı burada da geçerlidir.

AKSESUARLAR KULLANIMINDA MEVSİM NE KADAR ÖNEMLİ?

Aksesuar denildiğinde akla ilk takılar gelse de çanta ve ayakkabıları da tamamlayıcı unsur başlığı altında aksesuar olarak alabiliriz. Bu noktada mevsimler de oldukça önemli oluyor. Örneğin kış aylarında eşyalarımızında çokluğu ile iri çantalar kullanmaya çok daha meyilli oluruz. Ki bu doğru olandır. Ancak bu noktada da modanın altın kuralı olan desenlik-sadelik oranı da oldukça nem taşır. Zaten halihazırda bol desenli üstlere iri çantalar takmak göz yormaktan başka bir şey değildir.

Genel olarak aksesuar konusu kişisel olsa da bazı temel kuralları göz ardı etmeden kombin yapmak oldukça önem taşıyor.