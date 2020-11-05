Tesettür giyimde abiye modellerinin yeri
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Tesettür giyimde abiye modellerinin yeri

05.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:47
Tesettür giyimde abiye modellerinin yeri

Tesettür giyim kendi içinde pek çok seçenek sunan oldukça geniş bir alan. Bu alanlardan en önemlisi ise tesettür abiye modelleri. Pek çok seçeneği olan tesettür abiye giyim özellikle son yıllarda oldukça ön planda.

Tesettür abiye modası son yıllarda kendi içinde küçük bir evrim geçirdi. Oldukça renkli pul payetlerin popüler olduğu abiye kıyafetlerde pek çok marka da bu yönde üretimlere yöneliyor. Qras bünyesinde de pek çok bu tarz abiye bulmak mümkün.

Tesettür Giyimde Abiye Modellerinin Yeri

RENKLİ ABİYELERE YER AÇIN

Tesettür giyimde herkes kendi çizgisini belirler. Bu sebeple bazı kesimler oldukça koyu renkli bir tesettür giyime yönelirken bazı kesimler ise çok daha renkli bir kıyafetler kullanmayı tercih eder. Bu nokta tamamen kişinin tercihidir. Bu sebeple eğer tercihiniz renkli abiyelerden yana ise seçenekleriniz oldukça geniş.

PUL PAYETLER DE ÇOK MODA

Henüz birkaç yıl öncesine kadar pul ve payet kullanımı oldukça sınırlıydı. Bunun sebebi tesettür giyim tüketicilerinin payet kullanımı pek de tercih etmemesiydi. Ancak artık devir oldukça değişti. Pek çok marka bu detayları ürünlerinde o kadar güzel kullanıyor ki hayran kalmamak işten bile değil. Bu sebeple siz de sadelikten yana olsanız da bu parçalara şans vermeyi denemelisiniz.

Tesettür Giyimde Abiye Modellerinin Yeri

ÇİZGİ MOTİFLERİNE KULAK VERİN

Çizgi kullanımı tesettür giyimde oldukça hassas. Özellikle abiyelerde çizgiler ise daha da hassas hale geliyor. Enine kullanılan çizgiler, sizi abiye kıyafetlerin de ağır dokusuyla oldukça şişman gösterebilir. Ancak boyuna çizgiler sizi çok daha dik ve zayıf gösterecektir.

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