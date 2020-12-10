Tesettür giyim uzun kışlık elbiseler geri dönüyor
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Tesettür giyim uzun kışlık elbiseler geri dönüyor

10.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:53
Tesettür giyim uzun kışlık elbiseler geri dönüyor

Tesettür giyimin sevilen parçalarından biri olan uzun elbiseler kışın çok daha fazla tercih ediliyor. Peki, uzun kışlık elbiseler nasıl tercih edilmeli, nasıl kombinlenir?

Kış aylarında kazak, süveter kombinlerinin yanı sıra en çok tercih edilen bir diğer parça, uzun kışlık elbise olarak karşımıza çıkıyor. Tesettür giyimde tasarımlarıyla geniş bir skalaya sahip olan uzun kışlık elbiseler; kaban, manto, ceket ve trençkot gibi dış giyim parçalarıyla kombinlenebilir.

UZUN KIŞLIK ELBİSE TESETTÜR MODELLERİ

Elbise, tesettür giyim çerçevesinde oldukça fazla tercih edilen bir tekstil ürünüdür. Uzun kışlık elbisede kumaş, desen, renk ve kesim biçimine göre fark eden detaylar yer alıyor. Bu detayları dikkate alarak kendimize en uygun parçaları seçilebilir. Elbise modelleri, Qras ile gelişerek çok daha dikkat çekici, rahat ve minimal görünümüne kavuşuyor. Tesettür giyimde bu modeller arasında seçim yapmak kimi zaman zorlayıcı olsa da kombinlerinizi değerlendirerek en uygun parçayı almak ve kışı sıcacık geçirmek çok kolay.

Tesettür giyim uzun kışlık elbiseler geri dönüyor

MİNİMAL ELBİSELERİ AKSESUARLA TAMAMLAYIN!

Elbiselerin beğenilen modelleri arasında yer alan sade ve tek renk elbiseler, hem kurtarıcı hem de dikkat çekici parçalardan. Bu kombinlerde şal, eşarp ve aksesuarla estetik görünümünüzü tamamlamak oldukça kolay. Tesettür giyim siyah uzun kışlık elbise üzerine takılan kolyeler ve çarpıcı renge sahip şal ile gününüzü rahat ve şık geçirmek mümkün. Bu parçaların bir diğer yanı ise size minimalist bir stil sağlaması.

Tesettür giyim uzun kışlık elbiseler geri dönüyor

Tesettür giyimde dikkat çeken stillerden biri olan minimal stil için yapılması gereken az sayıda parça kullanmak. Bir diğer nokta ise dikkati tek bir parçaya toplamak. Bu nedenle tesettür giyim elbiselerin vazgeçilmez parçası aksesuarlar olarak karşımıza çıkıyor.

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