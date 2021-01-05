Tesettür giyim tasarımcısı Rabia Karaca kimdir? Rabia Karaca Instagram hesabı nedir?

Birbirinden güzel parçaları kombinlemesinin yanı sıra kendisinin de ürettiği parçaları tanıtan ve oldukça beğenilen Rabia Karaca ve tasarımları hakkında yazıyı sizler için derledik. Peki, tesettür giyim tasarımcısı Rabia Karaca kimdir? Rabia Karaca Instagram hesabı nedir?

Instagram'da yaptığı paylaşımlarla popüler isimlerden biri olan Rabia Karaca muhafazakar giyim tesettür kombinleri ile büyük beğeni topluyor. Özel hayatı ve yer aldığı projelerle de büyük merak konusu olan Rabia Karaca yaklaşık 3 yıldır bu sektörün içinde yer alan isimlerden biri. Peki, Rabia Karaca kimdir? Rabia Karaca Instagram hesabı nedir?

TESETTÜR GİYİM TASARIMCISI RABİA KARACA KİMDİR?



Rabia Karaca 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Rabia Karaca öğretmenlik yapmak yerine tasarımcı olmayı seçtiğini ifade ediyor. Liseyi ve üniversiteyi açıktan okuduğunu söyleyen başarılı isim, İlahiyat fakültesini okurken hafızlığını tamamladı.

İlk olarak birkaç parça tasarımla adım attığı Instagram hesabında kendi markası ile yoluna devam ediyor. Rahatlığın ön plana çıktığı tasarımlar ile tesettür kombinler için salaş bir tarz sunuyor. Kendi kıyafetlerini tasarlayıp diktiren Rabia Karaca, bu alanda ilerleyebileceğine karar verdi ve ilk olarak Facebook'a adım attı.

Terzisiyle çalışmalara başlayan tesettür bloggerı Rabia Karaca, çok uzak olduğu dikiş konusu için ise modelistlik ve stilistlik eğitimi aldı. İşler büyüyünce farklı markalara da toptan ürün vermeye başlayan başarılı isim moda tasarımı eğitimi de aldığını belirtiyor.

Rabia Karaca 2019 yılında özel hayatıyla da gündeme gelmişti. Eşiyle boşanan Rabia Karaca bu konu hakkında Youtube'da soru cevap videoları da çekti.

RABİA KARACA INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Başarılı isim Instagram hesabını rabiacaa kullanıcı adıyla kullanıyor. Rabiaca ile "Bence" anlamı vermek istediğini de aktarıyor. Instagram hesabı üzerinde 378bin takipçisi olan Rabia Karaca, Youtube'da 214 bin aboneye sahip. 2015 yılında Youtube'a adım atan Karaca, 19.911.758 görüntülemeye sahip.