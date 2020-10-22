Tesettür Giyimde Nasıl Hatalar Yapmamalıyız?

Tesettür giyim hem yeni örtünenler için hem de örtünmeye yeni heveslenenler için bazı noktalarıyla bir tabu haline gelebiliyor. Günlük kombinlerinize eşarplarında eklenmesi ile bazen kombin konusunda kafalarınız karışabilir ve birtakım hatalara düşebilirsiniz. Bu noktada size rehberlik edebilecek bir yazı hazırladık.

Tesettür giyim kendi içinde oldukça iddialı parçaları olan ve zaman zaman da kafa karışıklığına sebep olabilen bir giyim tarzı. Çünkü eşarp zaten başlı başına büyük ve iri parça olarak geçiyor. Bunun yanına çantalar ve aksesuarlarda işin içine girdiğinde kafalar biraz karışabilir. Endişelenmeyin çözümü hem yazımızda hem de Qras'ta.

RENK UYUMU NE KADAR ÖNEMLİ?

Aslında bu biraz hileli bir soru. Çünkü tahmin edersiniz ki renk uyumu bir noktada her şey demek. Özellikle ten renginizle uyumlu giyinmek modanın temelini oluşturuyor. Tesettür giyimde ise renk konusu çok daha ciddi. Çünkü tesettür giyimde eşarplar devreye giriyor. Bu sebeple yüzünüzü çevreleyerek bu eşarpların ve kıyafetinizin tam bir bütünlük içinde olması oldukça önemli.

BEDENİMİZİ İYİ TANIMALIYIZ

Hiç kimse mükemmel vücutlara sahip değil. Modeller bile. Herkesin vücudunda beğenmediği ve değiştirmek ya da gizlemek istediği bölgeler olabilir. Bu noktada tesettür giyimi tercih etmiş kadınlar pek tabii daha şanslı oluyorlar. Vücudunuzu tanıyıp ona göre giyinmek oldukça önem arz eden bir konu. Örneğin basenleriniz geniş ise uzun elbiseler ve etekler sizin için kurtarıcı olacaktır. Aynı şekilde üst bedeninizde beğenmediğiniz ya da daha arka plana atmak istediğiniz bir parça varsa üste daha koyu ve enine olmayan çizgiler tercih etmek önemli.

AKSESUAR KULLANMAKTAN ÇEKİNMELİ MİYİZ?

Aksesuar kullanımı oldukça yaygın bir durum. Bu durumda aksesuarları nasıl ve ne şekilde kullanacağımız oldukça önem arz ediyor. Renkli ya da fazla desenli kıyafetlerle kolye ya da saat kullanmak moda adına bir felaket olur. Bu kıyafetler zaten başlı başına bir stardır. Onları kendi haline bırakıp daha düz giysiler ile aksesuar tercih etmelisiniz.