Tesettür gardırobunun olmazsa olmazları nelerdir?
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Tesettür gardırobunun olmazsa olmazları nelerdir?

Her mevsime ve her ortama göre farkı seçenekler sunan tesettür giyim modelleri, özel ortamlar, iş hayatı ve günlük hayat için seçenekler sunuyor. Spor giyim için de seçenekler sunan tesettür giyim alternatiflei ile atmosferin enerjisini yakalayabilir, her ortamda şıklığınızı yansıtabilirsiniz. İşte, ölçülü giyim kombinlerinin olmazsa olmazları!

Tesettür gardırobunun olmazsa olmazları nelerdir?
26.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:16

Tesettür giyim kombinleri ana parçalar ve tamamlayıcı parçalarla kusursuz görünümler sunma fırsatı veriyor. Doğru parçalar oluşturulacak doğru kombinlerle şık görünüm elde edilirken yanlış seçimler yapılması durumunda aynalara küsebilirsiniz. Bunun için farklı tasarımları ile her ortama uygun alternatifler sunan ölçülü giyim seçeneklerine yakından bakmalısınız.

TESETTÜR TUNİK

Tesettür tunik tasarımları genç tesettür giyim kombinlerinin olmazsa olmazı haline geldi. Tek başına kombinin büyük bir bölümünü oluşturan tesettür tunikler 2020 tesettür giyim trendler ile minimal çizgiye kavuştu. Salaş tunik, ekose tunik ve lastikli tunik gibi alternatifler sunan tunikler, özellikle günlük hayatta kadınların vazgeçilmez tercihi haline geldi.

TAMAMLAYICI UNSUR ŞALLAR

Sayısız model ve tasarım seçeneği ile tesettür giyime özgürlük veren şallar, özellikle pamuk şal modelleri öne çıkıyor. Yeşil kırçıl şal, lacivert kırçıl pamuk şal ve siyah kırçıl pamuk şal gibi seçenekler sunan modeller arasından tarzınıza ve kombini uyumuna göre seçimler yapabilirsiniz.

TESETTÜR ELBİSELER

Tesettür kombinleri oluşturmayı kolaylaştıran tesettür elbiseler tek başlarına sahip oldukları tasarım ile kombine yön veriyor. Her ortam için farkı ve çok sayıda seçenek sunan tesettür elbise modelleri, kemerli elbise, kloş elbise, tüt elbise ve halka elbise gibi seçenekler sunuyor. Bunlara ek olarak asimetrik saten takım elbiseler de tesettür takım seçeneklerinde öne çıkan modellerdendir.

GARDIROBUNUZDA UZUN ELBİSELERE YER AÇIN

Tesettür giyim tercih eden bayanların gardıroplarında olmazsa olmazlardan biri olan uzun elbiseler, adeta tek başına bir kombin gibidir. Akustik uzun elbise, kemerli uzu elbis ve düğmeli uzun elbise gibi modellerin yer aldığı seçenekler arasından gideceğiniz mekana ve ortama göre seçimler yapabilirsiniz.

ŞIKLIĞIN GÖSTERGESİ TESETTÜR ABİYELER

Ölçülü giyimde şıklığı yakalamak isteyenler için en doğru seçenek olan tesettür abiyeler, her zevke hitap eden modelleri ile özel seçenekler sunuyor. Tesettür şık elbise modellerine yakından bakıldığında inçli abiye elbise, düğmeli abiye elbise, güpürlü abiye elbise ve dantel detaylı abiye elbise gibi çok sayışa seçenek dikkat çekiyor.

Bunlara ek olarak tesettür tulum, tesettür takım, şal, eşarp ve ferace gibi farkı tesettür giyim tasarımlarına gardıroplarınızda yer verebilirsiniz.

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