Tesettür elbise seçiminde şıklığı yakalamanın püf noktaları nelerdir?

19.11.2019 08:51 | Son Güncelleme: 19.11.2019 08:53

Son dönemin trend giyim tarzı tesettür giyim doğru elbise seçimleri ve yerinde aksesuar kullanımları ile zarif görünümler sunuyor. Bunun için öncelikle tesettür elbise seçiminde püf noktalarının göz önünde bulundurmanız gerekiyor. İşte tesettür şıklığını yakalamanın ipuçları…

GÜNLÜK GİYİMDE TESETTÜR ELBİSE SEÇİMİNE DİKKAT!

Tesettür elbise seçiminde ilk dikkat edilmesi gereken konu, kıyafetin tesettür giyim kriterine uygun olup olmadığıdır. Bu noktada kıyafetin çok dar olmaması, kullanılan kumaşın çok ince olmaması ve yaş aralığına uygun tarzda olmaması gibi hususlar önemlidir. Bazı durumlarda kıyafet tesettüre tam uygun olmasa da ilave parçalarla bu durum telafi edilebilir. Şal ve farklı destekleyici parçalarla beğendiğiniz tesettür elbise modelini uyarlayarak tercih edebilirsiniz. Tesettür elbise seçiminin ilk adımında aklınızda bulunması gereken bir husus da seçtiğiniz modelin çok bol olmaması gerektiğidir. Çünkü bu hata, negatif bir görünüm oluşturmanıza neden olur.

KISA BOYLU KADINLARIN TESETTÜRLÜ ELBİSE SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Tesettürlü elbise seçimi tercihi yapacak olan kısa boylu kadınlar, boylarının uzun görünmesi için topuklu ayakkabı ve çeşitli destekleyici unsurlar kullanırlar. Tesettür elbise modelleri içinde üzerlerine bol olmayacak tasarımları seçmelidirler. Böyle bir hata yapılması durumunda daha kısa ve kilolu bir görünüm oluşacaktır.

UZUN BOYLU KADINLARIN TESETTÜR ELBİSE SEÇİMİ NASIL OLMALI?

Tesettür elbise seçimi yapacak olan uzun boylu kadınlar elbise seçiminde özgürdürler ancak aksesuar seçiminde kısıtlanırlar. Topuklu ayakkabı yerine 2-3 cm tabanlı ayakkabılar tercih etmesi gereken uzun boylu kadınlar, şal seçiminde de özgür değildir; kısa şallar tercih etmelidirler. Uzun boylu hanımlar şal yerine eşarp tercih etmesi gerekirken tesettür elbise seçiminde düz hatlı elbiselere yönelmeleri tavsiye edilir.

UZUN ELBİSE VÜCUT TİPİNİZE UYGUN MU?

Tesettür uzun elbise modelleri ile zengin alternatifler sunar. Ancak bu tercihleri yaparken vücut tipiniz bilmek size büyük kolaylık sağlar. Şık elbise seçiminde en şanslı olanlar kıvrımı az, havuç tipi vücutlardır. Bu tipte olan kadınlar çok zengin alternatifleri değerlendirebilirken armut vücut tipi kadınlar, dökümlü abiyeleri tercih etmeleri doğru seçim olacaktır. Vücudunun üst bölgesi geniş yapıda olan kadınlar ise parçalı kombinler tercih edebilir; bluz ve tunik gibi seçimler yapabilirler.

TESETTÜR ELBİSE SEÇİMİNDE MODAYA DEĞİL TARZINIZA UYGUN TERCİH YAPIN!

Tesettür elbise modelleri sosyal medya uygulamaları ile farklı bir çizgiye kavuştu. Çok fazla renk ve tasarım seçeneği ile özgün hale gelen tasarımlar kafanızı karıştırabilir; yanlış seçimler yapmanıza neden olabilir. Bu yüzden kriter olarak kendi tarzınızı ön planda tutmalı ve sizi yansıtan elbiseler seçmelisiniz.

QRAS tesettür elbise modelleri yeni tasarımlar sunarken, bu seçenekleri kendi tarzınızla birleştirerek özgün bir stil yakalayabilirsiniz.