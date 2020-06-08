Tesettür abiyede dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Tesettür giyimin en şık detaylarından olan tesettür abiyeler, alışveriş aşaması, kombinleme aşaması ve diğer süreçlerde birtakım hususlar gözetilerek kullanılmalıdır. Tesettür abiye seçmenin ve giymenin inceliklerine dikkat ederek ölçülü giyimde şıklığı ve zarafeti yakalayabilirsiniz. Peki, tesettür abiyede dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir

Tesettür abiyeleri doğru seçerek doğru kombinleyerek ve doğru giyinerek onlardan en doğru şekilde faydalanabilirsiniz. Bunun için tesettür abiyede dikkat edilmesi gerekenler hususlarına dikkat etmeli ve tüm detayları göz önünde bulundurarak abiye tercihlerini ve kombinlerini yapmalısınız.

TEN RENGİ VE ABİYE RENGİ UYUMU

Tesettür abiye seçiminde ilk göz önünde bulunduracağınız husus kıyafetin rengidir. Doğru rengi seçmek için de ten renginizle abiye arasında kontrast sağlamalısınız. Eğer abiye ve ten rengi aynı tonda olursa bu durumda kıyafet sizin bir parçanız gibi görünecektir. Bu yüzde kıyafetin ten renginizle zıt olmasına dikkat ederek abiyeyi ön plana çıkartabilirsiniz. Soluk ten renkliler krem renk tonlardan uzak durmalıdır. Esmerler siyahtan, beyaz tenliler ise beyaz ve bej tonlardan uzak durmalıdır.

Açık tenliler tesettür abiye seçiminde turuncu, siyah ve kırmızı gibi renkleri seçmelidirler. Esmer teniler ise açık renkli tesettür abiye seçeneklerini tercih etmelidirler.

VÜCUDUNUZU TANIYIN

Tesettür elbise seçiminde tesettür abiye modellerini tercih edecekseniz vücut tipiniz konusunda bilgi sahibi olmalı ve buna göre uzun elbise seçimi yapmalısınız.

Geniş basenlere sahip olanlar çan etek tarzındaki modeller doğru seçim olurken kısa boylu kadınlar maksi boy elbise tercih ederek elbiselerin altına platform topuk ayakkabı ile uyumlu bir kombin elde edebilirler.

MÜTEVAZI GÖRÜNMEK İSTEYENLER

Tesettür abiyeleri kombinlerken nasıl bir görünüm elde etmek istediğinizden de emin olmalısınız. Mütevazi bir görünüm elde etmek istiyorsanız düz ayrıntılı tesettür abiye modelleri ile ölçülü giyim kombini elde edebilirsiniz. Abiye modelinin düz ayrıntılı tasarımda olması yanında yumuşak ve terletmeyen kumaşlı olmasına önem verilerek rahat bir kullanım sağlanmış olacaktır.