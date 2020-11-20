Tesettür abiye seçimi nasıl yapılır? Tesettür abiye kombin tavsiyeleri

Tesettürlü kadınlar özel günlerde, düğün, nişan, kına vb. gibi özel davetlerde kıyafet olarak tesettür abiyeleri tercih ederler. Tesettür abiyelerde seçim yaparken davetlere göre, kullanım yerine göre, kullanacak olan kişiye göre seçilmelidir. Tesettür giyimde abiyeler birçok envai çeşide göre tasarlanmış ve modellenmiştir.

En çok tercih edilen abiye modelleri kına gecesi, söz veya nişanlar için üretilmiş ve tasarlanmış abiyelerdir. Çünkü genellikle bu özel gecelerde tesettür abiye giyimleri çok tercih edilmektedir. Bu modellerin dışında krep veya şifona benzeyen akışı olan kumaş modellerinde üretilen tesettür abiyeler de bir diğer tesettür abiye tasarımlarıdır. Fakat bunların kullanımı fazla yaygın değildir.

TESETTÜR ABİYE SEÇİMİ NASIL YAPILMALIDIR?

Öncelikle tesettür giyim abiye seçimi yaparken kullanılacak yer ve zamanı belirlenmelidir. Yani akşam mı giyilecek yoksa gündüz vakti mi veya kınada mı giyilecek yoksa özel bir davette mi gibi nitelikler belirlenmelidir.

Mesela tesettür abiye nikah gibi sade törenlerde giyilecekse, abiyelerin sade olanını seçmek gerekmektedir. Renk konusunda da aynı şekilde sade renkler tercih edilebilir. Örneğin bej rengi ile siyahı kombin edebilir veya lacivert ile füme renklerini kombin edebilirsiniz.

Buna ek olarak düğün, kına, özel kutlama vb. gibi davetlerde ise daha gösterişli tesettür abiyeler tercih edilebilir. Renk konusunda ise abartılı renkler tercih edilebilir. Tamamen size kalmış.

TESETTÜR ABİYE KOMBİNLEME NASIL YAPILIR? KOMBİN ÖNERİLERİ

Tesettür abiye kombini yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. Bunlar; şal-eşarp seçimi, ayakkabı-çanta seçimi ve aksesuar-takı seçimidir. Giyeceğiniz tesettür abiye bu saydığımız kriterlerle uyumlu olmalıdır. Yoksa tesettür abiye kötü görünebilir.

Tesettür giyim abiyelerde ilk dikkat edilmesi gereken abiyenin kumaşıdır. Yani sadece kumaşın rengi değil türü de önemlidir. Kumaşın çeşidine göre duruşunuza klaslık katabilirsiniz.

Ayakkabıların ve çantaların tesettür abiye modeline uyumlu olması gerekmektedir. Örneğin abiye ile benzer renkte ayakkabı ve çanta tercih edebilirsiniz. Modacı uzmanlara göre tesettür abiyeye en çok topuklu ve kapalı burunlu ayakkabılar uyumlu olmaktadır. Bunun dışında aksesuar ve takı seçimlerinde çok fazla abartıya kaçılmamalıdır. Çok abartılı takılar tesettür abiyenin şıklığını ve kalitesini gölgede bırakabilir. Bu bakımdan abiyeye uygun takı, aksesuar, ayakkabı, şal veya eşarp tercih edilmelidir.

TESETTÜR ABİYE NEREDEN TEMİN EDİLEBİLİR?

Tesettür abiye modellerini tesettür kıyafet satışı yapılan merkezi yerlerden temin edebileceğiniz gibi bazı online web siteler üzerinden de temin edebilirsiniz. Birçok kaliteli markanın yer aldığı QRAS'ta vücut ölçülerinize uyumlu tesettür abiyelere göz atabilirsiniz.