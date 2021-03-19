Teşekkürler Türkiye!

Gaming in Turkey tarafından beş yıldır düzenli olarak yayınlanan Türkiye Oyun Sektörü Raporu, 2020 yılı için de geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Oyun ve sektöründeki firmaların faaliyetlerinden oyuncuların davranışlarına, sektördeki uzmanların geride bıraktığımız yıl hakkındaki düşüncelerine ve daha birçok bilgiye yer verilen raporda yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Playerbros.com olarak iki yıl üst üste "Türkiye Espor Medya Kanalları" listesinde ve aynı raporda hazırlanan "Top Oyun Siteleri 2020" listesinde üst sıralarda yer aldık.

Playerbros ekibi olarak tüm takipçi ve okurlarımıza teşekkür ederiz. İyi ki varsınız!

tıklayarak 2020 Türkiye Oyun Sektörü Raporu'na ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros