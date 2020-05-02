Teşekkür mektupları ile karantina sürecini tamamladılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Teşekkür mektupları ile karantina sürecini tamamladılar

Teşekkür mektupları ile karantina sürecini tamamladılar
02.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:50

KIRŞEHİR (İHA) – Korona virüs salgını nedeniyle 15 gün önce İngiltere'den Kırşehir'e gelen 252 Türk vatandaşının karantina süresi doldu.

KIRŞEHİR (İHA) – Korona virüs salgını nedeniyle 15 gün önce İngiltere'den Kırşehir'e gelen 252 Türk vatandaşının karantina süresi doldu. Kırşehir'de, Fatma Bacı Yurdu'nda konaklayan 252 kişi odalarına yazdıkları teşekkür mektubu ile şehirden ayrıldı.

Polisin aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Kırşehir AFAD birimlerinin koordinesinde tahliyeleri yapılan 252 kişi otobüslerle memleketlerine gönderildi. Sağlık kontrolleri sonrası şehirden ayrılan 252 kişi kameralara Kırşehir'de, kaldıkları süreyi değerlendirdi.

Kırşehir'den memnuniyetle ayrıldıklarını belirten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bimacan Malkoç, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok iyi karşılandık. Allah razı olsun, çok memnunum, haklarınızı helal edin. Her gün farklı çeşitlerde yemekler yedik. Mektupta yazarak teşekkür ettim" dedi.

Türkiye'ye gelirken uçağın çok kalabalık olduğunu belirten ama Türkiye'de, sorun yaşamadığını ifade eden Nezahat Özdemir, "İlk günler biraz sorun oldu ama sonrasında hiçbir sorun yaşamadık. Her şey düşünülmüş, çok güzeldi" diye konuştu.

Kırşehir'den memnuniyetle ayrıldığını anlatan İlkay Önder, ise her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ve güzellikle karantina sürecini sonlandırdıklarını belirtti.

15 gün önce Ankara Esenboğa Havaalanı'na getirilen 252 kişi kara yolu ile Kırşehir'e geldikten sonra 14 gün boyunca karantinada kalacakları Fatma Bacı yurduna geniş güvenlik önlemleri altında yerleştirilmişti. Kırşehir'de, 252 kişi sosyal mesafe kurallarının uygulandığı otobüslerle Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Fatma Bacı Yurdu'nda tek kişilik hazırlanmış odalara sağlık kontrolleri yapılarak girişleri yapılmıştı. Karantina süreci sonrasında da korona virüs tedbirleri bırakılmadan memleketlerine gidecekleri otobüslere görevlilerin yardımları ile yerleştirildiler. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler Haberler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haberler
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Haberler
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haberler
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor Haberler
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi
Salgın hastanesi şantiyesinden 74 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsızlar, nefes kesen kovalamaca ile yakalandı
Salgın hastanesi şantiyesinden 74 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsızlar, nefes kesen kovalamaca ile...
İçişleri Bakanlığı yalanladı: Bakan Soylu, 'Salgında genel yayılım bitti' demedi
İçişleri Bakanlığı yalanladı: Bakan Soylu, "Salgında genel yayılım bitti" demedi
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
İngiltere'de Krallık Kilisesi, 'İlahi temizlik yağı' adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
İngiltere'de Krallık Kilisesi, "İlahi temizlik yağı" adıyla sahte koronavirüs ilacı satıyor
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı
RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı
Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Ebru Gündeş Pınar Altuğ
Spor Jose Sosa Arda Turan Selçuk İnan Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Mayıs Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Teşekkür mektupları ile karantina sürecini tamamladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 13:40:15. #1.15#
title