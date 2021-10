KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pazar günü Kocaeli Roman Toplu Nikah Şöleni'ni gerçekleştirdi. Toplu nikah öncesinde ise yıllarca akıllardan çıkmayacak ve Romanların neşesiyle bütünleşen renkli bir düğün konvoyu oluşturuldu. Klasik arabalara ve safari ciplere binen çiftler, zabıta eşliğinde kent turu yaptı. İzmit sokakları Roman düğünü coşkusu ile renklendi. Gelin ve damatlar kendileri için muhteşem bir şölen düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a "Teşekkür ederiz Tahir Baba, seni çok seviyoruz" diye seslendi.

HAZIRLIKLAR SABAHTAN BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi, dünya evine girecek olan Roman çiftler için her detayı titizlikle yerine getirdi. Sabah saatlerinde gelin ve damatlar kuaföre götürüldü. Buradaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından ise çiftler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkasındaki alanda buluştu.

ROMAN ÇİFTLER KARŞILIKLI OYNADI

Gelinlik ve damatlıklarıyla göz dolduran çiftler, bol bol selfie çekmeyi ihmal etmedi. Alanda çalan müzik eşliğinde oynayan gelin ve damatlar mutluluklarıyla etraflarına neşe saçtı.

DAMAT BİZİM, GELİN BİZİM

Kocaeli Roman Toplu Nikah Şöleni'nin belki de yıllardır akıllardan çıkmayacak anı ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan düğün konvoyu oldu. Gelin ve damatlar, Büyükşehir Belediyesi'nin önünde kendileri için bekleyen klasik araçlar ve safari ciplere binerek şehir turu yaptı.

BİR BABA GİBİ BİZLERİ EVLENDİRİYOR

Roman çiftler her anı renkli ve neşeli anlara sahne olan nikah şöleninde gönüllerince eğlendi. Çiftler, bu özel günü kendileri için hazırlayan ve her detayı düşünen Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Çiftler, "Başkanımız bizim için her şeyi düşünmüş. Bir baba gibi evlatlarını evlendiriyor. Allah ondan razı olsun. Teşekkürler Tahir Baba, seni çok seviyoruz" sözleriyle seslendi.

GENEL SEKRETER YARDIMCISI ARAÇ KULLANDI

Bu arada bir çiftin bindiği üstü açık klasik arabayı Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık kullandı. Büyükşehir Bandosu da yol boyunca nikah konvoyuna, seslendirdiği birbirinden eğlenceli şarkılarla eşlik etti.

VATANDAŞLAR KONVOYA ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ

Zabıta eşliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünden hareket eden düğün konvoyu; Carrefour Köprüsü-M. Ali Paşa-Zincirlikuyu cad. -Üçyol- Kocaeli Devlet Hastanesi-Cumhuriyet Parkı-Acısu-Merkez Bankası-Orduevi-Acıbadem Hastanesi önünü takip ederek, Kongre Merkezi'ne ulaştı. Güzergah üzerindeki vatandaşlar da el sallayıp alkışlayarak konvoya destek verdi.

NİKAH YEMEĞİ VERİLDİ

Gelin ve damatlar için nikah öncesinde, Uluslararası Kocaeli Kongre Merkezi'nde ailelerin de katıldığı yemek verildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri