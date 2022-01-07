KOCAELİ (Bültenler) - Geleceğin teminatı çocuklara verdiği değerle dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeni Yürüyüş Yoluna modern ve fonksiyonel bir oyun alanı ve eğlence parkı inşa etti. Parkta gönüllerince vakit geçiren çocuklar en çok trambolini ve salıncağı sevdiklerini anlattı. Parkın yapımından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, başkan Tahir amcalarına gönülden teşekkür etti.

YÜRÜYÜŞ YOLUNDA ÇOCUK CIVILTILARI

İzmit merkezde sosyal hayatın canlanması, çocuk ve gençlerin daha fazla zaman geçirebileceği alanların oluşmasına yönelik Yeni Yürüyüş Yolunda yapılan çalışmalar karşılığını almaya başladı. Ulugazi İlkokulu'nun bulunduğu alan oyun parkının yapımıyla çocuklar büyük sevinç yaşadı. Çocukların neşeli sesleri ve coşkusu yürüyüş yolunu da farklı bir havaya bürüdü.

AİLELER DE ÇOK MEMNUN

Her gün çocukların hoşça vakit geçirmek için uğradığı park aileleri de son derece memnun etti. Çocuklarının temiz ve güvenilir oyun aletleriyle oynadığını gören aileler günün her saati çocuklarının mutluluğuna ve heyecanına ortak oluyor. Salıncakta ve kaydıraklarda gönüllerince eğlenen ve mutlulukları gözlerine yansıyan çocuklar, ''Teşekkür ederiz Tahir amca'' sözleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

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