Tescilsiz motosiklet sürücüsü bekçilerden kaçamadı
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Tescilsiz motosiklet sürücüsü bekçilerden kaçamadı

Tescilsiz motosiklet sürücüsü bekçilerden kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da farklı markaların parçaları ile toplama tabir edilen motosiklet yaparak tescilini yaptırmadan trafiğe çıkan genç bekçilerden kaçmak isterken yakalandı.

Aksaray'da farklı markaların parçaları ile toplama tabir edilen motosiklet yaparak tescilini yaptırmadan trafiğe çıkan genç bekçilerden kaçmak isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde farklı markaların parçaları ile bir motosikletin iskeleti üzerinde bir motosiklet yapan Ahmet G. (21) plakasız motosiklet ile Tacin Mahallesi istikametinden Büyük Bölcek Mahallesi istikametine seyrederken devriye gezen bekçileri fark etti. Bekçilerden kaçmak isteyen genç bir arka sokağa girerken, burada bulunan diğer bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasını yapan bekçiler herhangi bir olumsuzluğunun olmadığını belirledi. Ardından Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Trafik ekiplerinin incelemesi sonucu farklı markların parçalarıyla yapılan motosikletin şasesi kazınmış bir iskelete yapılması üzerine motosiklete el konuldu. Motosiklet sahibi genç olay yerinden gönderildi. - AKSARAY

Tescilsiz motosiklet sürücüsü bekçilerden kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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