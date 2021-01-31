Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Tescilli "Urfa ciğer kebabı"na ilgi salgın döneminde de hız kesmedi
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Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Tescilli "Urfa ciğer kebabı"na ilgi salgın döneminde de hız kesmedi

31.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:39

Gelen son dakika haberine göre Zengin yemek kültürü ve gastronomi alanındaki lezzetleriyle adından söz ettiren Şanlıurfa'da tescilli "Urfa ciğer kebabı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde paket servisiyle de olsa vatandaşların damaklarını tatlandırmaya devam ediyor.

Zengin yemek kültürü ve gastronomi alanındaki lezzetleriyle adından söz ettiren Şanlıurfa'da tescilli "Urfa ciğer kebabı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde paket servisiyle de olsa vatandaşların damaklarını tatlandırmaya devam ediyor.

Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan peygamberler şehri Şanlıurfa'da, ciğer kebabı tüketimi salgına rağmen ilgi görüyor.

Şanlıurfalılar, bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle ciğer kebabını ocak başında yiyemese de verdikleri siparişlerle bu eşsiz lezzetten vazgeçemiyor.

Kentteki lokantalar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında müşterilerine sadece paket servis hizmeti vermelerine rağmen vatandaşların talepleri sevindiriyor.

"Ciğer kebabında düşüş olmadı"

Restoran işletmecisi Faruk Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklmada, ciğer kebabının Şanlıurfa'nın vazgeçilmezi olduğunu ve özellikle kış mevsiminde daha çok tüketildiğini söyledi.

Kuzu ciğerinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini ifade eden Akbaş, şöyle konuştu:

"Tecilli Urfa ciğerini Diyarbakır, Adana veya başka yerlerin ciğerleriyle karıştırmayın. Şanlıurfa'da ciğer yememişseniz bilin ki siz ciğer yememişsiniz. Şanlıurfa ciğerinin kendine has özellikleri vardır. Şanlıurfa ciğeri Karacadağ bölgesinde ve meralarda yetişen kuzuların ciğerlerinden yapılır. Kuzu ciğerimiz küçük parçalar halinde doğranır ve erkek kuzunun kuyruk yağıyla beraber şişe saplanarak pişirilir."

Akbaş, salgın sürecine ve sadece paket satışı yapmalarına rağmen ciğer satışlarında bir düşüş olmadığına dikkati çekerek, "Herkesi Şanlıurfa'da kuzu ciğeri yemeye davet ediyorum. Şanlıurfalılar olarak ciğer bizim her şeyimizdir. Şanlıurfa'ya gelen misafirlerimiz kuzu ciğerimizi yedikten sonra 'Biz daha önce ciğer yememişiz' diyorlar." diye konuştu.

Akbaş, yetkililerden, lokantalar ve restoranların tedbirler kapsamında açılmasını da talep etti.

Vatandaşlardan Bakır Nacaroğlu da salgın nedeniyle ciğer kebabını lokantalarda yiyemediklerini ancak sipariş vererek evlerinde ve iş yerlerinde tükettiklerini ifade etti.

Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Tescilli 'Urfa ciğer kebabı'na ilgi salgın döneminde de hız kesmedi
Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Tescilli 'Urfa ciğer kebabı'na ilgi salgın döneminde de hız kesmedi
Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Tescilli 'Urfa ciğer kebabı'na ilgi salgın döneminde de hız kesmedi
Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Tescilli 'Urfa ciğer kebabı'na ilgi salgın döneminde de hız kesmedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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