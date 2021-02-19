Tescilli "Sivan dut pekmezi" Bingöl ekonomisine değer katacak

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillenen Bingöl'ün "Sivan dut pekmezin"nin üretimin desteklerle artırılarak ekonomideki değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillenen Bingöl'ün "Sivan dut pekmezin"nin üretimin desteklerle artırılarak ekonomideki değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Genç ilçesine bağlı Sivan bölgesinde haziran ayında geleneksel yöntemlerle kazanlarda odun ateşiyle kaynatılan Sivan dut pekmezi, katkı maddesi kullanılmadan çeşitli işlemlerden geçirilerek hazır hale getiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu lezzeti dünyaya duyurmak için 3 yıl önce harekete geçti ve Sivan dut pekmezinin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Bingöl'ün "Sivan dut pekmezi" coğrafi işaret alarak tescillendi.

Kentin "Çobantaşı kavurması"ndan sonra ikinci tescilli ürünü olan Sivan dut pekmezi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kurulacak kadın kooperatif ve dağıtılacak dut fidanlarıyla üretimin artırılmasına destek sunulacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır, AA muhabirine, Bakanlıklarının talimatları doğrultusunda kırsal alanlarda alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla yöreye has projeler ürettiklerini söyledi.

Projelerden birinin tarımsal ürünlere coğrafi işaret tescil belgesinin alınması olduğunu dile getiren Bahadır, bu kapsamda Genç ilçesine bağlı Sivan bölgesinde yoğun şekilde üretimi yapılan dut pekmezi için yaptıklarını çalışmanın neticesini aldıklarını belirtti.

Dut üretiminin herhangi bir kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadan yapıldığına işaret eden Bahadır, şöyle konuştu:

"Tamamen doğal bir ortamda üretilmektedir. Dut pekmezi elde edilirken meşe ağacı yani ısı gücü yüksek, is tutmayan, koku bırakmayan meşe odunları kullanılmaktadır. Daha önce Çobantaşı kavurması coğrafi işaret tescil belgesi almıştık. Coğrafi işaret tescil belgesi, ürünlerin tarımsal ürünlerin markalaşmasında, pazarlanmasında ve reklamında kolaylıklar sağlıyor."

"Üretimi 100 tona çıkartmayı hedefliyoruz"

Sivan dut pekmezinin geliştirilmesine yönelik adımlar atacaklarını kaydeden Bahadır, yörede 50 ton pekmez üretiminin gerçekleştirildiğini, bundan sonra da bölgede dut fidanı dağıtımını yapacaklarını bildirdi.

Bahadır, yöreye has kaliteli, inci dut çeşidinin aşılama çalışmalarını yapmak suretiyle çoğaltılmasını sağlayacaklarını anlattı.

Pekmezin bölgeye ekonomik açıdan bir gelir getirmesini sağlayacaklarını dile getiren Bahadır, "Kadınlar marifetiyle bir kadın kooperatif kurarak burada bir paketleme tesisi oluşturacağız. Ürünlerin ülke genelinde de dağıtıp pazarlanması için gerekli koşulları sağlayacağız. İnşallah bu yaptığımız çalışmayla birlikte dut fidanlarının korunması ve yaygınlaştırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu pekmezin üretimini inşallah kısa bir süre içerisinde 100 tona çıkartmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

???????Bingöl'e has lezzetlerin ön plana çıkması için çalışmaların sürdürüleceğini aktaran Bahadır, yakın bir zaman içerisinde Yedisu horoz kuru fasulyesinin de coğrafi işaret tescil belgesinin de çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş