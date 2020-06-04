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Tescilli Silifke çileğinde 100 bin ton rekolte hedefi

Mersin'de, yaklaşık 15 bin dönümde yetiştirilen ve geçen yıl aldığı coğrafi işaret tescil belgesiyle markalaşan Silifke çileğinde, 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Tescilli Silifke çileğinde 100 bin ton rekolte hedefi
04.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:03

Mersin'de, yaklaşık 15 bin dönümde yetiştirilen ve geçen yıl aldığı coğrafi işaret tescil belgesiyle markalaşan Silifke çileğinde, 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Silifke ilçesinde, çilek hasadı devam ediyor.

Rengi, tadı ve uzun raf ömrüyle yurt dışından da talep gören Silifke çileğinin büyük bölümü ihraç ediliyor.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede uzun yıllardan bu yana çilek üretimi yapıldığını söyledi.

İlçenin meyve sektöründeki önemini anlatan Kaynar, "Türkiye'nin çilek üretiminin yüzde 35'ini Silifke gerçekleştiriyor. Ülkemizin çilek ihracatının da yüzde 65'ini yapıyoruz. Girişimlerimiz sonucu geçtiğimiz yıl Silifke çileği için coğrafi işaret tescil belgesi alarak ünümüze ün kattık." diye konuştu.

Kaynar, Silifke'de üretilen çileğin diğer bölgelerdekine göre ayırt edici özellikleri olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Doğal ortamda yetişen Silifke çileği aroması, uzun raf ömrü ve dayanıklılığından dolayı tercih ediliyor. Hasat edilen çileğimizi dalından kopmuş gibi yurt dışındaki tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan, Ukrayna ve ağırlıklı olarak Rusya'ya ihracatımız söz konusu. Çilek bizim için katma değeri yüksek bir ürün. Bu yıl 15 bin dönümden 100 bin ton rekolte hedefimiz var. Ortalama 100 milyon dolar ülke ekonomisine katkı bekliyoruz."

"Türkiye'de üretilen her çilek gönül rahatlığıyla tüketilebilir"

Kaynar, ilçede üretimin her geçen yıl arttığını, Silifke çileğinin daha fazla pazarda yer alması için çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Son günlerde, sosyal medyada çileğe ilişkin bazı olumsuz görüntülerin yer aldığını anımsatan Kaynar, şunları kaydetti:

"Biz de test yaptık. Kurt, böcek ve parazite rastlamadık. Zaten bunu yapan kişi de fenomen olma çabası içerisinde. Kendisi sonra çıkıp özür diledi. Çileğin her türlü kontrolünü ve bakımını yapıyoruz. Çünkü ihraç ediyoruz. Tüketicilerimiz bizim için değerlidir. Sadece Silifke'de değil, Türkiye'de üretilen her çileği vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla tüketebilir."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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