HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Tescilli Silifke çileği, üreticisinin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'de, yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke çileği, hem kalitesi hem de fiyatıyla üreticisini memnun etti.

Tescilli Silifke çileği, üreticisinin yüzünü güldürdü
17.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:22

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'de, yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Silifke çileği, hem kalitesi hem de fiyatıyla üreticisini memnun etti.

İlçedeki 15 bin dekarlık alanda maske ve sosyal mesafe kuralına uyup üretim ve hasat faaliyetlerini aralıksız devam ettiren üreticiler, geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi alan ürünlerini toparlayıp iç ve dış piyasada satışa sundu.

Rengi, tadı, aroması ve uzun raf ömrüyle tezgahlarda ilgi gören Silifke çileği, 4 liradan başlayan kilogram fiyatı ve verimiyle üreticisini sevindirdi.

Bu yıl 100 bin ton rekolte hedeflenen üründe hasat çalışmaları sürüyor.

"Hiçbir sokağa çıkma yasağında bize engel olunmadı"

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, AA muhabirine, Türkiye'deki çilek üretiminin yüzde 35'ini karşıladıklarını söyledi.

İlçedeki üretim ve hasat çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Kaynar, şöyle devam etti:

"Bu yıl koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı çileğin dalında kalabileceği ve satamayacağımız yönünde endişelerimiz vardı. Bakanlığımıza teşekkür ediyorum, herkese yasak kondu fakat üreten çiftçimize yasak konmadı. Hiçbir sokağa çıkma yasağında bize engel olunmadı. Üretim ve hasat çalışmalarımızı rahat rahat yaptık. Rekolte olarak eksiğimiz olmayacak. Her yıl olduğu gibi üretim, katma değer ve girdimizi yerine getireceğimizi düşünüyoruz. Gönül rahatlığıyla tüketilebilecek bir üretim yaptığımıza inanıyoruz. Her bölgede belki ihracat durmuş durumda ama Silifke çileğine karşı inanılmaz bir talep var."

"Salgının bize etkisi olmadı"

İlçedeki 25 yıllık çilek üretici İlyas Çağıl, Kovid-19 salgınına rağmen üründeki verim ve fiyatın mutlu ettiğini belirtti.

Gerekli tedbirleri alarak hasat çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Çağıl, "Emeğimizin karşılığını Allah'a çok şükür alıyoruz. Salgının bize etkisi olmadı. Her zamanki gibi sabahın erken saatlerinde gelip ürünlerimizi topladık, verim güzeldi. Bir dönümden ortalama 4-5 ton ürün alınır. Biz şu anda 4 tonu yakaladık, yaklaşık 20 gün daha hasat yapacağız. Sezon da fiyat da iyiydi, 4 liradan aşağıya çilek satmadık. Çileklerimizi devamlı ihraç ettik." diye konuştu.

Nurten Teynel de ürünlerin dalında kalmadan tüketicilere ulaştığını dile getirdi.

Kovid-19'un yoğun olduğu hasat döneminde özel izinle çalışmaları sürdürdüklerini belirten Teynel, "Devletimizden Allah razı olsun, tarım alanları için izin verdi. Bizleri evimize kapatmadı, geldik ve çalıştık. Evimize ekmek götürdük, çocuklarımıza bakabildik." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Ekonomi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Ekonomi
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı Ekonomi
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Ekonomi
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü Ekonomi
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Tamer Tuna Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Kadın Twitter Galatasaray
Şu an buradasınız: Tescilli Silifke çileği, üreticisinin yüzünü güldürdü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 11:22:15. #1.15#
title