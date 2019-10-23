Tescilli "Şebin cevizi" bu yıl yüz güldürdü

23.10.2019 11:52

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yetişen tescilli Şebin cevizi, geçmiş yıllara göre yüksek rekoltesiyle üretici ve tüketicinin yüzünü güldürdü.

Kabuk inceliği ve tadıyla diğer cevizlerden ayrılan Şebin cevizi iç piyasada rağbet görüyor. Rekolte düşüklüğü nedeniyle talebi karşılamayan Şebin cevizi bu yıl istenilen seviyeye ulaştı.

Son 4 yıldır ceviz ağaçlarının olumsuz hava şartlarından etkilenmesi nedeniyle 100 tona kadar düşen rekolte bu yıl 600 tonu aştı.

Geçmiş yıllarda ilçedeki iş yerlerinde dahi satışı karşılanamayan ceviz bu yıl üretici ve tüketiciyi de memnun etti. Hasadın son günlerindeki cevizin satışına da başlanıldı.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şebin cevizinin kabuk inceliği ve iç kısmın kabuktan ayrılması yönüyle diğer cevizlerden farklı olduğunu söyledi.

İlçede yaşayan her ailenin ceviz ağaçları olduğunu belirten Arslan, yaklaşık 50 bin ceviz ağacı yer aldığını belirtti.

Arslan, bir süre önce başlanılan hasadın bugünlerde sonuna gelindiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Rakımı yüksek olan köylerde son hasatlar yapılıyor. Bu yıl 600 ton gibi bir rekolte bekliyoruz. Son dört yıldır kış mevsiminin olumsuz geçmesi nedeniyle rekolte çok düşüktü. Geçtiğimiz yıllarda 100-200 ton civarlarında olan rekolte bu yıl 600-700 ton civarında. İnşallah bu ilerleyen yıllarda katlanarak daha da çoğalacak."

Rekoltenin iyi olmasının üreticileri memnun ettiğini kaydeden Arslan, "Tabi arz talep meselesi var, üretici bu yıl memnun ama fiyatlar düştü. Fiyat 35-40 liradan 25 liraya kadar düştü." dedi.

Arslan, cevizin ailelerin ekonomisine önemli katkı sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlçemize 15-20 milyon lira arasında ceviz üretiminden girdi sağlanıyor. Bu da çoğunluğu hayvancılıkla geçinen vatandaşlar için önemli bir miktar. İç piyasada pestil köme üreten işletmeler kullanıyor, il dışında da baklavacılar tercih ediyor. 600 ton değil 6 bin ton olsa da yine tüketilir, Şebin cevizine talep var."

Ceviz üretiminin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar olduğu bilgisini veren Arslan, "Fidanlık bölgemiz var, şu anda yaklaşık 10 bin civarında fidan yetiştiriliyor. Ceviz ormanları kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Arslan, ceviz hasadının dikkat isteyen bir iş olduğunu belirterek, bu yıl hasat sırasında ağaçtan düşen 15 kişinin yaralandığını sözlerine ekledi.

Evcili köyünde ceviz üretimi yapan Şeref Uslu ise 4 yıldır hava şartları nedeniyle cevizden kazanç sağlayamadıklarını vurgulayarak, "Kendi ailemin tüketimi kadar dahi ceviz yetişmedi. Bu sene hava şartları iyi gitti. Bu yıl 25-30 arasında satılıyor, şehir dışına da gönderiyoruz. Bu sene Allah'a şükür ceviz iyi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA