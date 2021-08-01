Tescilli Piknik ve Mesire Alanları ile Korunan Alanlarda 31.10.2021 Tarihine Kadar Saat 19.00'dan Sonra Ateşli Piknik Yapılması Yasaklanmıştır
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Tescilli Piknik ve Mesire Alanları ile Korunan Alanlarda 31.10.2021 Tarihine Kadar Saat 19.00'dan Sonra Ateşli Piknik Yapılması Yasaklanmıştır

Tescilli Piknik ve Mesire Alanları ile Korunan Alanlarda 31.10.2021 Tarihine Kadar Saat 19.00'dan Sonra Ateşli Piknik Yapılması Yasaklanmıştır
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Son günlerde havaların aşırı derecede ısınmasının yanı sıra, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması sonucunda yurdumuzun birçok noktasında kasıt veya kusur sonucu orman yangınları çıktığı ve her gün bu yangınlara yenilerinin eklendiği bilinmektedir.

Son günlerde havaların aşırı derecede ısınmasının yanı sıra, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması sonucunda yurdumuzun birçok noktasında kasıt veya kusur sonucu orman yangınları çıktığı ve her gün bu yangınlara yenilerinin eklendiği bilinmektedir.

Buradan hareketle, ilimizde de meydana gelebilecek yangın riskini ortadan kaldırmak amacıyla, aşağıda listeleri verilen tescilli piknik ve mesire alanları ile korunan alanlarda 31. 10. 2021 tarihine kadar saat 19. 00'dan sonra ateşli piknik yapılması yasaklanmıştır.

İlimizde Tescilli piknik ve mesire alanları;

1-Alaçam Tepe Bölmesi 2-Asarcık Biçincik 3-Atakum Çakırlar Korosu, Atakum, Şifa Ormanı ve Atakent 4-Ayvacık Uğurlu 5-Bafra Hayat Suyu 6-Çarşamba Hürriyet 7-Havza Kaplıcalar ve Kılavuz 8-İlkadım Mahmur Dağı 9-Ondokuz Mayıs Aydın Pınar 10-Samsun Hasköy Korusu 11-Tekkeköy Masal Diyarı 12-Terme Çoban Yatağı 13-Vezirköprü Çeltek ve Ovacık Soğuksu 14-Yakakent Çam Gölü

İlimizde korunan alanlar;

1-Bafra Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 2-Çarşamba Hacıosman Ormanı Tabiatı Koruma Alanı ve Yeşilırmak Deltası Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı 3-Ladik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı 4- Tekkeköy Bayraktepe Tabiat Parkı 5-Terme Amazon Tabiat Parkı, Yeşilırmak Deltası Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı ve Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 6-Vezirköprü Vezirsuyu Tabiat Parkı ve Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı 7-Ondokuz Mayıs İlçesi Sarıgazel Tabiat Parkı 8-Ondokuz Mayıs, Bafra, Alaçam Yakakent İlçeleri Kızılırmak Deltası Ramsar Sulak Alanları

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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Tescilli Piknik ve Mesire Alanları ile Korunan Alanlarda 31.10.2021 Tarihine Kadar Saat 19.00'dan Sonra Ateşli Piknik Yapılması Yasaklanmıştır - Haberler
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