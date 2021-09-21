Tescilli Mesire Alanları ve Müstecirlerce İşletilen Kontrollü Alanlarda Mangal-Ateş Yakmanın,Giriş-Çıkışların Serbest Bırakılmasıyla İlgili Duyuru - Haberler
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Tescilli Mesire Alanları ve Müstecirlerce İşletilen Kontrollü Alanlarda Mangal-Ateş Yakmanın,Giriş-Çıkışların Serbest Bırakılmasıyla İlgili Duyuru

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Tescilli Mesire Alanları ve Müstecirlerce İşletilen Kontrollü Alanlarda Mangal-Ateş Yakmanın,Giriş-Çıkışların Serbest Bırakılmasıyla İlgili Duyuru

Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de hava sıcaklıklarının aşırı derecede yükselmesi ve havadaki nem oranının düşmesi nedeniyle orman yangınlarına sebep olacağının Meteoroloji Genel Müdürlüğünce açıklanması ve bazı illerimizde de orman yangınlarının kısmi olarak görülmeye başlanmasıyla...

Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de hava sıcaklıklarının aşırı derecede yükselmesi ve havadaki nem oranının düşmesi nedeniyle orman yangınlarına sebep olacağının Meteoroloji Genel Müdürlüğünce açıklanması ve bazı illerimizde de orman yangınlarının kısmi olarak görülmeye başlanmasıyla Valiliğimizce ön alınarak ormanlık alanlara Piknik amacıyla girilmesi, mangal ve ateş yakılması ile havai fişek atılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştı. Mevsim olarak sonbahara girilmesi hava sıcaklıklarının mevsim normalleri veya altında seyretmeye başlaması, yangın riskinin yasaklama getirilen tarihteki sıcaklıkların altına düşmesi, vatandaşlarımızın bu alanda duydukları ihtiyaçta göz önünde bulundurularak yeni bir düzenleme getirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda; 20. 09. 2021 tarihinden itibaren; Tescilli Mesire alanları ve müstecirler tarafından fiilen işletilen kontrollü alanlarda mangal ve ateş yakmanın ve giriş çıkışların gerekli tedbirler alınmak ve sorumluluk işletmecilerine ait olmak kaydıyla serbest bırakılması, 1 Kasım 2021 tarihine kadar;

Karamürsel İlçesi: Çamdibi, Kızderbent, Akpınar, Karapınar Mahalleleri,

Kandıra İlçesi: Kefken, Kerpe, Cebeci, Babalı, Çamkonak Mahalleleri,

İzmit İlçesi: Akpınar, Arızalı, Sekbanlı, Üçgaziler Mahalleleri,

Derince İlçesi: Toylar ve Çınarlı Mahalleleri,

Körfez İlçesi: İlimtepe, Kalburcu, Sipahiler, Kirazlıyalı, Hereke Mahalleleri,

Gebze İlçesi: Balçık, Mudarlı, Ovacık, Mollafenari, Cumaköy, Kadıllı Mahalleleri,

Dilovası İlçesi: Kayapınar, Çerkesli, Mimarsinan Mahallelerinde mangal ve ateş yakmak yasağının devam ettirilmesi Valiliğimizce uygun görülmüştür. İlimizde orman yangını yaşanmaması ve milli servetimiz olan ormanlarımızın korunması için: tüm ormanlık alanlarda ormana 4 km mesafede ateş yakılmaması, ormanlık alanlarda havai fişek atılmaması ve İlimiz sınırları içerisinde anız yakılmaması gibi yasaklara mutlak surette riayet edilmesi; Orman varlığımızı korumak ve kollamak, gelecek nesillere bırakmak noktasında büyük önem arz etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

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Haber: Tescilli Mesire Alanları ve Müstecirlerce İşletilen Kontrollü Alanlarda Mangal-Ateş Yakmanın,Giriş-Çıkışların Serbest Bırakılmasıyla İlgili Duyuru - Haberler
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