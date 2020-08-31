Tescilli Maraş biberi, pazarda
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Tescilli Maraş biberi, pazarda

TÜRKİYE'nin biber üretiminin yüzde 62'sinin gerçekleştiği Kahramanmaraş'ta, tescilli Maraş biberi pazara indi.

Tescilli Maraş biberi, pazarda
31.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:44

TÜRKİYE'nin biber üretiminin yüzde 62'sinin gerçekleştiği Kahramanmaraş'ta, tescilli Maraş biberi pazara indi. İlk biberler, Ahi Evran Duası'nın yapıldığı mezatla çiftçiden alındı.

Yemek ve sofraların vazgeçilmez lezzeti Maraş biberinde hasat başladı. Aylarca emek vererek, yetiştirip, kuruttukları biberleri Odun Ambarı Biberiler Caddesi'ndeki biber işleme merkezine götüren çiftçilerin ilk biberlerinin alımı için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Maraş Biberi Küme Derneği iş birliğiyle mezat düzenlendi. Mezatta konuşan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, tescilli Maraş biberinin başta rengi olmak üzere aroması ve acılık oranı ile dünyanın en kaliteli ve aranan biberi olduğunu söyledi. Maraş biberinin Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Hatay, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da yetiştirildiğini ve bu 6 ilde üretilen biberin Türkiye üretiminin yüzde 83'üne karşılık geldiğini kaydeden Balcıoğlu, "Kahramanmaraş'ta üretilen biber ise Türkiye üretiminin yüzde 62'sine tekabül ediyor. Yıllara göre değişiklik gösterse de 30 bin ton civarında bir üretim yapıyoruz ve şükürler olsun Türkiye'nin dört bir tarafına ulaştırıp, insanların sofralarına lezzet katmaya devam ediyoruz. Bu işle ilgili kırsal alanlarda 20 bin aile geçimini sağlıyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Maraş biberinin yörenin toprağı, havası, suyu ve güneşiyle buluşarak, çok farklı aroma ve lezzet sunduğunu belirterek, "Biber, antioksidan özelliğiyle kansere karşı etkili, C vitamini deposu olan biber, sindirim sistemini de kolaylaştıran bir özelliğe sahiptir. Biberle Maraş, ayrılamayan ikilidir. 'Biber' dediğimizde Maraş, 'Maraş' dediğimizde de kırmızı biberimiz aklımıza gelir. Bugün yılın ilk hasadını yapıyoruz. Bu biberin, buraya gelene kadar çok önemli bir yolculuğu, bir zahmet, bir emeği var" dedi.AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'ın da katıldığı mezatta Kur'an okunup, Ahi Evran Duası yapıldıktan sonra çiftçiden biberler alınmaya başlandı.

70 biber işleme tesisinin bulunduğu Kahramanmaraş'ta, kalitesine göre, yaş biberin kilosu 2,8 liradan, çöplü tüm biber 13 liradan, parçalanmış biber ise 16,5 liradan alıcı buluyor.


Kaynak: DHA

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