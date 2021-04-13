DİYARBAKIR - Tescilli lezzet Diyarbakır kadayıfı ramazanda iftar sofralarını tatlandıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DİYARBAKIR - Tescilli lezzet Diyarbakır kadayıfı ramazanda iftar sofralarını tatlandıracak

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın geleneksel tatlısı burma kadayıf, ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlere ulaştırılarak iftar sofralarına lezzet katacak.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı

Diyarbakır'ın geleneksel tatlısı burma kadayıf, ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlere ulaştırılarak iftar sofralarına lezzet katacak.

Kentin yüzyıllık geleneksel lezzetini kesintisiz sunan kadayıf üreticileri için ramazan mesaisi başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 4 yıl önce coğrafi işaret tescil belgesi verilen, fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirli olarak ustaların yoğun mesaisiyle hazırlanan burma kadayıf için siparişler başladı.

Üreticiler ramazanda büyük ilgi gören kadayıf siparişlerini yetiştirmek için salgın tedbirleri kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Günlük üretilerek müşterinin beğenisine sunulan burma kadayıf başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde de talep görüyor.

"Ramazan yoğunluğumuz başladı"

Kadayıf işletmecisi Lütfü Karacaoğlan AA muhabirine, ramazan ayında kadayıf satışında yükselme olduğunu belirterek, artan siparişlere yetişmek içinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

"Ramazan yoğunluğumuz başladı. İnşallah tüm halkımıza tatlılarımızı yetiştireceğiz." diyen Karacaoğlan, ev ve iş yerlerine paket servis yapacaklarını belirtti.

"Paket servislerimizle hizmet vermeye hazırız"

Kadayıf ustası Mahmut Akdivar, 17 yılının bu meslekle geçtiğini ifade ederek, mesleği babasından öğrendiğini belirtti.

Kadayıf yapımı için hazırladıkları hamuru en az 6 saat dinlendirdiklerini anlatan Akdivar, hamurun daha sonra tel hale getirildiğini aktardı.

Akdivar, tel tel hazırlanan hamuru tereyağı ile yağlanan tepsiye dizerek, arasına da tercihe göre fıstık, ceviz, kaymak koyup pişirdiklerini dile getirerek, piştikten 45 dakika sonra da şerbeti döktüklerini kaydetti.

Ramazanda tatlı satışında artış olduğuna işaret eden Akdivar, müşterilerin taleplerini karşılamak içi büyük bir gayretle çalıştıklarını kaydetti.

Akdivar, "Paket servislerimizle hizmet vermeye hazırız. Türkiye'nin bütün illerinden de sipariş almaya hazırız. Hiçbir iftar sofrası inşallah tatlısız kalmayacak. Hizmetimizi en güzel şekilde halkımıza sunacağız." dedi.

Müşteri Mehmet Demir fıstıklı kadayıfı çok sevdiğini belirterek, ramazan için kadayıf aldığını belirtti.

DİYARBAKIR - Tescilli lezzet Diyarbakır kadayıfı ramazanda iftar sofralarını tatlandıracak
DİYARBAKIR - Tescilli lezzet Diyarbakır kadayıfı ramazanda iftar sofralarını tatlandıracak
DİYARBAKIR - Tescilli lezzet Diyarbakır kadayıfı ramazanda iftar sofralarını tatlandıracak
DİYARBAKIR - Tescilli lezzet Diyarbakır kadayıfı ramazanda iftar sofralarını tatlandıracak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Türker Ertürk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Mehtap Ar Ajda Pekkan Ersin Korkut Murat Yıldırım
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR - Tescilli lezzet Diyarbakır kadayıfı ramazanda iftar sofralarını tatlandıracak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:17:26. #1.14#
title