Tescilli lezzet "Akçaabat köftesi" ile ilgili çalışmalar değerlendirildi

Trabzon'un coğrafi işaretli yöresel lezzetlerinden "Akçaabat köftesi" ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.

Trabzon'un coğrafi işaretli yöresel lezzetlerinden "Akçaabat köftesi" ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında (TTSO) düzenlenen değerlendirme toplantısına, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat köftesi üreten ve satan sektör temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

Hacısalihoğlu, burada yaptığı konuşmada, TTSO'nun başvurusuyla Akçaabat köftesinin 2008 yılında coğrafi işaret aldığını söyledi.

Amaçlarının Akçaabat köftesinin coğrafi işaret şartları kapsamında üretilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, toplantının detayları hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Hacısalihoğlu, toplantıda, bölgedeki et üretiminin artırılması ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, "Ayrıca Akçaabat köftesine bağlı olarak yöredeki hayvancılığın geliştirilmesi adına atılabilecek adımlar üzerinde duruldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum