Tescilli lezzet Adana kebabı, Sevgililer Günü'nde kalp şeklinde servis edilecek

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Adana'nın coğrafi işaret tescilli ürünü Adana kebabı, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan çalışmayla sipariş veren müşterilere kalp şeklinde ulaştırılacak.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi üyesi kebapçılar, Sevgililer Günü'nde birbirlerine hediye sunmak için arayışa giren çiftlere alternatif sunmak için 14 Şubat'a özel kalp şeklinde kebap hazırladı.

Kebap, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sipariş veren müşterilerin evlerine paket servis sistemiyle ulaştırılacak.

TÜRES Şube Başkanı Biral Serttaş, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeme içme sektörünün yaklaşık bir yıldır paket servis veya "gel-al" şeklinde hizmet verdiğini söyledi.

Bu dönemde üye iş yerlerini ayakta tutabilmek için bazı projeler hazırladıklarını anlatan Serttaş, bu kapsamda Sevgililer Günü için de çalışma yaptıklarını kaydetti.

Serttaş, 14 Şubat'ta Adana kebabını kalp şeklinde hazırlayarak müşterilerine sunacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Dernek üyesi Adanalı kebapçılar olarak eski normallerimizden uzaklaştığımız bu dönemde Sevgililer Günü'nde paket servisimiz devam edecek. Bu özel günde 'İnsanların hayatına biraz daha neşe katabilir miyiz?' diye düşündük ve çiftlerin verecekleri iki kişilik kebap siparişlerini özel olarak kalp şeklinde hazırlama kararı aldık. Kebapçılarımız bu özel kebabı paket olarak müşterilerimize teslim edecek."

İşletmeciler 14 Şubat'a hazır

Kentte kebapçılık yapan Fikret Taşgıran, geçen sene bazı çiftlerin Sevgililer Günü'nü kafe ve restoranlarda kutladığını ifade etti.

Bu yıl salgın nedeniyle insanların evlerinde olacağını belirten Taşgıran, "Alınan tedbirler kapsamında iş yerleri müşteri ağırlayamıyor. Bizler de bu özel günde müşterilerimize Adana kebabını farklı bir şekilde sunmak istedik. Bu çerçevede çiftlere Adana kebabını kalp şeklinde hazırlayarak ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kebapçılar Bedrettin Bakırhan ve Cemal Davşan da 14 Şubat'ta kalp şeklinde kebabı müşterilerine sunacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun