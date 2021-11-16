Tescilli Kültür Varlıklarının Restorasyon Faaliyetleri ile İlgili Yapılan Çalışmalar Değerlendirildi

SEYHAN, ADANA (Habermetre) - TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Adana tarihi kent merkezindeki tescilli kültür varlıklarının restorasyon faaliyetleriyle ilgili yapılan ve 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Elban'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

İlgili kurumların sunumlarıyla başlayan toplantıda; Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ, Kayalıbağ ve Ulucami Mahallelerini içine alan Adana tarihi kent merkezinin kültür ve turizm cazibe merkezine dönüştürülmesi amacıyla yapılan sokak sağlıklaştırmaları, restorasyon uygulamaları ve turizm rotalarının belirlenmesi çalışmalarının geldiği aşamalar değerlendirildi ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan faaliyetler gözden geçirildi.

Toplantıda bir açıklamada bulunan Vali Elban, çalışmaların geldiği aşamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu tarihi alanın daha da işlerlik kazandırılmasında özel sektörün önemine vurgu yapan Vali Elban, gayrimenkul fiyatlarının artmasıyla birlikte bu alanda özel sektörün iş yeri alma, mekan açma gibi durumlarının henüz istenilen düzeye erişemediğini belirterek "Özel sektörün bu tarihi alanda yoğunluklu olarak faaliyete geçmesiyle üzerimizdeki yük biraz hafifleyecek. Çünkü burada kamulaştırmak istediğimiz her yapı özel sektör tarafından çoktan alınmış, belli bir işletme yapılmak üzere gerekli restorasyonları yapılmış olacak. Yapılan sunumları değerlendirdiğimizde bu aşamaya geldiğimizi düşünüyorum. " dedi.

Önümüzdeki süreçte yapılacak sihirli dokunuşlarla artık özel sektörün de burada faaliyete geçeceğini ifade eden Vali Elban, çok yakın bir zamanda çeşitli sektör dallarının bu alandaki tescilli tescilsiz bütün yapılarda kendine yer aramaya başlayacağını dile getirdi ve yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Görüş alışverişiyle devam eden toplantı, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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