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Tescilli Kozan portakalında don nöbeti

İhlas Haber Ajansı, Beril Solmuşgül - Güncel
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- Tescilli Kozan portakalında don nöbeti Adana'nın Kozan ilçesi yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından merkezde narenciye üreticileri tescilli Kozan portakalı için don nöbeti tutuyor.

KOZAN, ADANA (İHA) - - Tescilli Kozan portakalında don nöbeti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesi yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından merkezde narenciye üreticileri tescilli Kozan portakalı için don nöbeti tutuyor.

Lastiklerin yakılarak narenciye üreticisinin gözü gibi baktığı Kozan portakalı için gece tutulan zorlu don nöbetinde is, bahçelere yayılarak ürünlerin donması engelleniyor. Sabaha karşı eksi 1, eksi 2 dereceyi bulan soğuk havada üreticiler narenciyenin donmaması için zorlu nöbeti gerçekleştirirken hurda lastikler yakılarak bahçe koruma altına alınıyor. Üretici Osman Demir, 50 dönüm kozan portakal bahçesinde sabaha kadar nöbet tuttuklarını ifade ederek "Bahçede üzerinde yaktığımız ateşin dumanı yayılarak bahçede don olmasını önlüyoruz. Kozan portakalı, çok değerli ve markadır. Coğrafi işaret ile tescillendiği için iç ve dış piyasada değeri büyük şimdi ürünlerimiz donmaması için sabaha kadar ürünlerimizin başındayız" dedi.

Tescilli Kozan portakalında don nöbeti

Tescilli Kozan portakalında don nöbeti

Tescilli Kozan portakalında don nöbeti

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Güncel

Narenciye, Adana, Kozan, kar, Güncel, Haber

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