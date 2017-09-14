Tescilli Kırkağaç Kavunu Dış Pazara Açılıyor

ZEKERİYA GÜNEŞ - Manisa'da hasadına başlanılan tescilli Kırkağaç kavunu, yurt dışında da damakları tatlandırıyor.



Uzun süre çürümeden kalabilmesi, sert kabuğu ve aromasıyla meşhur Kırkağaç kavununda bu hasat döneminde ihracat heyecanı yaşanıyor. Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen kavun için erken saatlerde tarlaya giden işçiler topladıkları kavunları özenle traktörlere yüklüyor.



Toplama alanına getirilen kavunlar kasalara konulduktan sonra kamyonlara aktarılıyor.



Bu sezon 25 bin ton kavun rekoltesi beklenen kavunun yaklaşık 5 bin tonu başta Almanya olmak üzere Fransa ve Balkan ülkelerine gönderilecek.



Yurt içinde kışın tüketilmek üzere satılacak kavunlar ise evlerde pamuk ipliğiyle sapından bağlanıp depolara kaldırılıyor. Özelliği nedeniyle 2008'de coğrafi işaret alan kavun, "Kırkağaç kavunu" etiketiyle satılıyor.



Kırkağaç Ziraat Odası Başkan Vekili Emin Özarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin bu yıl bereketli bir kavun sezonu geçirdiğini söyledi.



Meyvenin ocak ve şubata kadar dayanacak seviyede olduğunu dile getiren Özarı, "Kırkağaç kavununda hasat diğer illere nazaran geç başlar. Kavunumuzu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği sarı ve lif oranının yüksek olması. Bu yıl beklenen 25 bin ton rekolteden en az 5 bin tonunun yurt dışına gönderilmesini bekliyoruz." dedi.



Özarı, tüccarın meyveyi tarlada beğendiğini bildirerek, "Kavunumuz daha önce yurt içinde değerlendiriliyordu. Bu sezondan itibaren artık iddialı bir şekilde Avrupa pazarına çıkıyoruz. Fiyatının da 1,5 liradan gitmesini bekliyoruz. Bundan sonra inşallah yurt dışındaki damaklara da lezzet katacağız." şeklinde konuştu.



Çiftçilerden Necdet Üçerler ise Kırkağaç kavununun ilçe ekonomisine büyük katkısının olduğunu belirtti.



Üreticilerin artık dış pazara yönelmeye başladığını anlatan Üçerler, "Hava şartlarından dolayı rekoltemizde biraz düşüş var ancak ihracatla bu açığı kapatacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.