Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor

AA / Okan Coşkun - Haberler | Kültür Sanat
Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor

"Dünyanın kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da geçmişten bugüne sofralardan eksik olmayan "Malatya kurabiyesi"nin hamuruna tescilli kayısı çekirdeği eklenerek yeni lezzet elde edildi.

MALATYA (AA) - "Dünyanın kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da geçmişten bugüne sofralardan eksik olmayan "Malatya kurabiyesi"nin hamuruna tescilli kayısı çekirdeği eklenerek yeni lezzet elde edildi.

Dünyanın ağzını tatlandıran kayısı ve çekirdeği, kentte tatlıdan şekerlemeye, hoşaftan kayısı dönerine birçok alanda kullanılıyor.

Geçmişten bugüne yapılan "Malatya kurabiyesi" için ürünleri büyük kazanda karıştıran usta eller, hamuru bir süre dinlendiriyor. Hamur daha sonra, önceden makine yardımıyla un haline getirilen kayısı çekirdeğiyle buluşturuluyor. Silindir şekline getirilen kayısı çekirdekli hamur, eşit parçalarda kesilip yuvarlanarak şekil veriliyor.

Tepsiye dizilen kurabiyeler, üzerine tekrar kayısı çekirdeği serpildikten sonra fırında pişiriliyor.

Her geçen gün talebin arttığı kayısı çekirdekli Malatya kurabiyesinin ustaları, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Almanya ve ABD gibi dünyanın dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

İşletme sahibi ve usta Ahmet Koyun, AA muhabirine, kayısı çekirdekli Malatya kurabiyesiyle kente yeni bir lezzet kattıklarını söyledi.

İşletmeyi 1982'den bu yana ailecek işlettiklerini anlatan Koyun, "Kayısı çekirdeği Malatya'nın tescilli ürünü olduğu için bunu ekstra ürünlerle çeşitlendirmek istedik. Birkaç deneme yaptık ve kayısı çekirdekli kurabiye yaptık. Başarılı olduk. Gün kurusu çekirdeği doğal olduğu için ikisini birleştirip doğal bir lezzet yakaladık. Kayısı çekirdeğini Malatya kurabiyesinin içine öğüterek un şeklinde karıştırıyoruz. Sonra şekil verip kesiyoruz. Üstüne de kayısı çekirdeğini batırıp pişiriyoruz." dedi.

"Çok talep var"

Koyun, kurabiyenin beğenildiğini ve talebin arttığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çok talep var. Belçika, Almanya ve Amerika'ya gönderiyoruz. Şu an çalışma aşamasındayız, Dubai'ye göndereceğiz. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illere daha çok gönderiyoruz. Müşterilerimiz beklediklerinin üstünde bir lezzet olduğunu söylüyor."

Müşterilerden Ahmet Mutlu ise kayısı çekirdekli kurabiyenin ayrı bir lezzeti olduğunu, her gün almaya geldiğini ifade etti.

Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor

Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor

Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor

Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor

AA / Okan Coşkun - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Binali Yıldırım Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Acun Ilıcalı Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Fatih Terim Bülent Uygun Cüneyt Çakır Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Şenol Güneş Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 12:31:43. #1.17#