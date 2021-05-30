Tescilli Honaz kirazı bu sezon üreticisinin yüzünü güldürdü
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Tescilli Honaz kirazı bu sezon üreticisinin yüzünü güldürdü

Tescilli Honaz kirazı bu sezon üreticisinin yüzünü güldürdü
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ihracatlık kiraz üretim merkezlerinden Denizli'nin Honaz ilçesinde üreticiler yeni sezona mutlu başladı.

Türkiye'nin ihracatlık kiraz üretim merkezlerinden Denizli'nin Honaz ilçesinde üreticiler yeni sezona mutlu başladı.

Raf ömrünün uzun olması, aroması ve iriliğinden dolayı tercih edilen, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2019 yılında tescillenen Honaz kirazında hasat sezonu devam ediyor.

İlçede yaklaşık 15 bin dekar alanda kurulu bahçelerdeki ağaçlardan sabahın erken saatlerinde toplanan kirazlar, ihracatçı firmalara teslim ediliyor. Honaz kirazının tamamına yakını Rusya, Avrupa ve İskandinav ülkelerine gönderiliyor.

Bu yıl kalite, verim ve fiyat konusunda beklentileri karşılayan Honaz kirazının üreticiden satışında kilogram fiyatı ortalama 40 lira seviyesinde gerçekleşiyor.

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, AA muhabirine, havaların dengesiz gitmesi nedeniyle üreticinin kaygılı dönemler geçirdiğini ancak rekoltenin düşmediğini söyledi.

Bu yıl kirazın dalında satılmaya başlandığını aktaran Yelek, "Geçen yıl rekoltemiz 12 bin ton civarındaydı. Bu sene çok iyi, 15-16 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Yelek, ilçede 1300 çiftçinin kiraz ürettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

Şu anda üreticiler olarak fiyatlardan memnunuz. Kilosu 40-45 lira civarında satılıyor. Eğer fiyatlar bu şekilde devam eder ve düşmezse üreticimiz güzel bir sezon geçirecek."

Honaz kirazının kabuk sertliği ve tadının güzel olması nedeniyle tercih edildiğini kaydeden Yelek, hasadın 20 gün daha süreceğini sözlerine ekledi.

İlçede 50 yıldır kiraz üretimi yapan 72 yaşındaki Mehmet Tıraş ise güzel bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, ürünlerini bu yıl dalında sattığından dolayı memnun olduğunu dile getirdi.

Tescilli Honaz kirazı bu sezon üreticisinin yüzünü güldürdü
Tescilli Honaz kirazı bu sezon üreticisinin yüzünü güldürdü
Tescilli Honaz kirazı bu sezon üreticisinin yüzünü güldürdü
Tescilli Honaz kirazı bu sezon üreticisinin yüzünü güldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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