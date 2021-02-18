TESCİLLİ GÜZEL TÜRKİYE İÇİN YARIŞACAK
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TESCİLLİ GÜZEL TÜRKİYE İÇİN YARIŞACAK

18.02.2021 10:10 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:14
TESCİLLİ GÜZEL TÜRKİYE İÇİN YARIŞACAK

2020 yılında Uluslararası "World Next Top Model" güzellik yarışmasında Miss Asia seçilerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rus asıllı genç model Moujan Rajaei, 2021 yılında gerçekleştirilecek Miss Europe Güzellik Yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek...


Geçtiğimiz yıl katıldığı yarışmada aldığı birincilikle adını duyurmayı başaran genç model, 2021 yılı Mart ayında Lübnan'da gerçekleştirilecek olan ve dünyanın en prestijli güzellik yarışmaları arasında olduğu kabul edilen "Miss Europe" podyumunda Türk Bayrağı ile yürüyecek... 26 yaşında olan ve güzelliği ile bir çok dizi ve film yapımcısının da dikkatini çekmeyi başaran Moujan Rajaei, aynı zamanda Arapça, Farsça, İngilizce, Türkçe ve Rusça olmak üzere iyi derecede beş dil biliyor.& ;& ;

Kaynak: Snob Magazin

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