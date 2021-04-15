Tescilli "Giresun Fındık Ezmesi" raflarda yerini alacak
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Tescilli "Giresun Fındık Ezmesi" raflarda yerini alacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tescilli 'Giresun Fındık Ezmesi' raflarda yerini alacak

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) tarafından Türk Marka ve Patent Kurumuna mahreç işareti olarak başvurusu yapılan ve tescil edilen, "Giresun Fındık Ezmesi" coğrafi işarete ilişkin Giresun, Ordu ve Trabzon'da saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) tarafından Türk Marka ve Patent Kurumuna mahreç işareti olarak başvurusu yapılan ve tescil edilen, "Giresun Fındık Ezmesi" coğrafi işarete ilişkin Giresun, Ordu ve Trabzon'da saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Giresun, Ordu ve Trabzon'daki birçok firmaya yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerde, firma temsilcilerine gerek coğrafi işaretin önemi, gerek amblem yönetmeliği ve gerekse 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu'nun 49. Maddesi kapsamında 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' ile alınan Giresun Fındık Ezmesi'nin teknik özellikleri, kullanımı ve denetim biçimine istinaden bilgilendirmeler yapıldı.

Geçtiğimiz yıllarda Giresun Kalite Fındıklara Coğrafi İşaret alan FİSKOBİRLİK'in 'Giresun Fındık Ezmesi'ne de coğrafi işaret aldığına vurgu yapan FİSKOBİRLİK Genel Müdürü ve Giresun Kalite Fındıklar Coğrafi İşaret Yürütme Kurulu Başkanı Turgay Çakmak " Yakın zamanda Giresun Kalite Tombul, Sivri ve Kalın Kara fındıklarımız için coğrafi işaret tescil işlemlerini gerçekleştirmiştik. Sonrasında Giresun kalite fındıklardan üretimi gerçekleştirilecek olan 'Giresun Fındık Ezmesi' için de Coğrafi işaret tescilini paydaşlarımız ile birlikte almış olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu çalışmalarımız Giresun ve Giresun kalite fındıkların marka ve kalite değerlerinin korunması adına oldukça önemli. Bizde Fiskobirlik olarak, paydaşlarımızla çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. - GİRESUN

Tescilli 'Giresun Fındık Ezmesi' raflarda yerini alacak
Tescilli 'Giresun Fındık Ezmesi' raflarda yerini alacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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