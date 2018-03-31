Tescilli Fasulye"De Fiyat Belirlendi

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 dekara ekilen ve genellikle İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kocaeli'de talep gören "Pazarcık boncuğu" fasulyesinin kilogram fiyatı belirlendi.

İlçede kurulan ve aralarında Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Gıda Tarın ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Ziraat Odası Başkanı Hasan İphar ve bir firmanın sahibinin de bulunduğu komisyon, fasulyenin fiyatlarını 1. kalitesini 5 bin lira, 2. kaliteyi 4 bin, 3. kaliteyi 3 bin lira olarak belirledi.



Daha sonra yapılan bilgilendirme toplantısına AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, il meclis üyeleri ile üreticiler katıldı.



Eldemir, burada yaptığı konuşmada, tarım açısında sulanabilir alanlarının çok olması bakımından en şanslı ilçelerden birinin Pazaryeri olduğunu söyledi.

Oluşturulan bu komisyon sayesinde tarımın daha güçlü, ürünlerin hak ettiği değerde olacağını belirten Eldemir, "Çiftçilerimizin alın teri heba olmayacaktır. Üreticilere ve halkımıza hayırlı bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Yoldaş da komisyon tarafından hazırlanan sözleşmelerin bu hafta çiftçilerle imzalanacağını, alıcı firma ürün alımların peşin para ile olacağını aktararak, anlaşma yapanların ürünlerini başka yere verdiği tespit edilmesi halinde sözleşmesinin fesih edileceğini dile getirdi.