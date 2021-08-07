Tescilli Diyarbakır Karpuzu'nun İlk Hasadı Karaloğlu'ndan

Tescilli Diyarbakır Karpuzu'nun İlk Hasadı Karaloğlu'ndanVali Münir Karaloğlu Diyarbakır'ın simgelerinden biri olan karpuzun ilk hasadını gerçekleştirdi.

Tescilli Diyarbakır Karpuzu'nun İlk Hasadı Karaloğlu'ndanVali Münir Karaloğlu Diyarbakır'ın simgelerinden biri olan karpuzun ilk hasadını gerçekleştirdi. Diyarbakır'ın coğrafi işaretli ürünlerinden olan ve özellikleriyle dünyaya nam salmış Diyarbakır karpuzunun ilk hasadı Vali Karaloğlu'nun katılımıyla yapıldı. Bismil ilçesi Mirzabey köyünde gerçekleşen hasada Karaloğlu'nun yanı sıra Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve ilgililer katıldı. İlk hasadı gerçekleştiren Vali Karaloğlu, sonrasında karpuz üreticileri ile bir süre sohbet etti. Samimi bir havada gerçekleşen sohbette Karaloğlu, çiftçilere her türlü desteği vereceğini söyledi. "Diyarbakır olarak elimizden geleni yapıyoruz"Hasat sonrası basına açıklamalarda bulunan Karaloğlu, ülkemizde son dönemde meydana gelen orman yangınlarında Diyarbakır olarak birçok ilde yangınla mücadeleye destek verdiklerini dile getirdi. Diyarbakır yangın söndürme ekiplerince Osmaniye, Antalya ve Muğla illerinde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Karaloğlu, ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Çiftçilere Destek Devam EdecekKarpuz denince akla ilk gelenin Diyarbakır karpuzu ve dolayısıyla Diyarbakır olduğunu belirten Vali Karaoğlu, "Diyarbakır Karpuzu bu topraklarda yüzyıllardır ekimi ve hasadı yapılan bir ürünümüz. Diyarbakır Karpuzu, büyüklüğü ve iriliğiyle gözümüze; tadıyla damağımıza hitap eden çok güzel bir meyvemiz. " dedi. Karaloğlu, "Diyarbakır Karpuz Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince karpuz üreticilerine 5 bin adet karpuz fidesi dağıtıldığını söyledi. Bununla birlikte gübre ve ilaç desteği verdiklerini de dile getiren Karaoğlu, Diyarbakır karpuzunun hem yetiştirici sayısının arttırılmasını, hem de yetiştirilen alanlarının büyütülmesini amaçladıklarını belirtti. Vali Karaloğlu, çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Diyarbakır karpuzu 50 kg'ı bulan ağırlığı ve eşsiz tadıyla, ciğer kebabı, burma kadayıfı ve örgü peyniriyle birlikte coğrafi işaretli ürünler arasında yer alıyor.

Kaynak: Habermetre