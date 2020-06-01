Tescilli Diyarbakır kadayıfı korona virüse rağmen ayda 50 ton tüketildi
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Tescilli Diyarbakır kadayıfı korona virüse rağmen ayda 50 ton tüketildi

Diyarbakır'ın tescilli burma kadayıfı korona virüs salgınına rağmen aylık yaklaşık 50 ton tüketildi.

Tescilli Diyarbakır kadayıfı korona virüse rağmen ayda 50 ton tüketildi
01.06.2020 10:33 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:37

Diyarbakır'ın tescilli burma kadayıfı korona virüs salgınına rağmen aylık yaklaşık 50 ton tüketildi. Tatlı üreticisi Sıtkı Ustanın oğlu Mehmet Altunbay, günlük 100 tepsi kadayıf üretiklerini belirterek, "Satışlar kışın daha çok oluyor. Kışın aylık ortalama 60-70 ton civarında olur aylık" dedi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs birçok alanda hayatı olumsuz etkiledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de yayımlanan genelgelerle birçok sektör çalışmalarına ara verirken, muaf tutulan alanlardan biri de tatlı üreticileri oldu. Diyarbakır'da tatlıcıların oturma alanları kapalı olmasına rağmen salgın sürecinde evlere ve kargo ile şehir dışına yapılan servislerle ayda yaklaşık 50 ton tescilli burma kadayıfı tüketildi. 1968 yılından bu yana ailece bu mesleğin içinde olan Kadayıfçı Sıtkı Usta'nın oğlu Mehmet Altunbay, günde ortalama 100 tepsi tatlı üretip sattıklarını, Diyarbakır genelinde üretim yapan tatlıcılarla beraber aylık 50 tona yakın tatlı tüketildiğini, bu rakamın kışın aylık 60-70 ton civarında olduğunu ifade etti.

Mehmet Altunbay, Diyarbakır'da korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu günlerde evlere servis yaptıklarını belirtti. Şehir dışından gelen siparişleri de gönderdiklerini aktaran Altunbay, "Ortalama günlük 100 tepsi tatlı üretip satıyoruz. Diyarbakır'ın tescilli burma kadayıfı olduğu için şehir dışından da rağbet görüyor. Diyarbakır genelindeki kadayıfçılarla birlikte aylık ortalama 50 tona yakın tatlı tüketiliyor. Oturma salonlarımızın kapalı olmasına rağmen hala tatlı tüketimi var. Şehir dışından sipariş talepleri var. Onlara kargo ile gönderiyoruz. Ürünlerimizde ayçiçek yağı ve tereyağı kullanıyoruz. Fıstık, Antep'ten getiriyoruz. Dört çeşit undan her hangi bir katkı maddesi olmayan, şeker içinde, biz kristal toz şeker kullanıyoruz. Her hangi bir katkı maddesi ya da glikoz kullanmıyoruz. Baklavadan iki dilim yerseniz tatlı keser. Ama bizim kadayıf iki porsiyon yeseniz bile tatlımız kesmiyor. Korona virüs olmasına rağmen Diyarbakır'da yaklaşık ortalama üretim yapan tatlıcılarla beraber 50 ton civarında aylık tatlı tüketiliyor. Satışlar kışın daha çok oluyor. Kışın ortalama 60-70 ton civarında olur aylık" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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