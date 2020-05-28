Tescilli "dalbastı" kirazında yüksek kalite bekleniyor
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Tescilli "dalbastı" kirazında yüksek kalite bekleniyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üretilen ve kendine özgü tadıyla bilinen coğrafi işaret tescilli dalbastı kirazında bu sezon yüksek kalite bekleniyor.

28.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:18

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üretilen ve kendine özgü tadıyla bilinen coğrafi işaret tescilli dalbastı kirazında bu sezon yüksek kalite bekleniyor.

Kentte kayısıdan sonra kentin önemli geçim kaynaklarından biri olan dalbastı kirazı, kendine özgü tadı ve aromasıyla öne çıkıyor.

Yurt içi pazarının yanı sıra yurt dışından da talep gören kirazda bu sezon üreticiler yüksek kalite bekliyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan dalbastı kirazında yeni hasat dönemi için çiftçilerin hazırlıklara başladığını söyledi.

Solmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Müdürlüğü personeli tarafından verimli bir kiraz hasadı yapılabilmesi amacıyla yaklaşık bir ay önce kiraz sineği tuzaklarının ilçenin farklı bölgelerine kurulduğunu hatırlattı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince tuzakların sabah ve akşam kontrol edildiğini, zararlıların görülmesiyle ilaçlamaya başlanması için çiftçilerin bilgilendirildiğini dile getiren Solmaz, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüğü ziraat mühendisleriyle ihracata uygun tarım ilacı kullanılması konusunda anlaştık. Müdürlük personeliyle takibini yaparak, çiftçilerin ilaç atmasının takibini yapmaktayız. " dedi.

"Kirazımız bu yıl kaliteli"

Doğan Solmaz, iklim şartlarının güzel gittiğini, ilaçlamanın da kontrollü yapılmasıyla dalbastı kirazında güzel bir hasat dönemi beklediklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ağaçlara bakınca kaliteli kirazlar kendini hissettiriyor. Kirazlar aşırı derecede sık ve seyrek değil. Çiftçilerimiz istedikleri kalitede kirazı bu sezon hasat edecek. Kirazımız bu yıl kaliteli. Kirazlara tarım ilaçları, ihracata göre Avrupa standartlarında atılıyor. Bundan dolayı ihracatçılarımızı beklemekteyiz. Hasat haziranın 15'i gibi belki başlar ve 15 Temmuz'a kadar devam eder. Kirazımız aroması ve tadıyla Avrupa'da aranır durumda. Kirazın istediği bir mevsim geçiriyoruz. Yamaç arazilerdeki kirazımız gerçekten kaliteli. Buralar önce dağdı, çiftçilerimiz çalışarak, bakir topraklara kiraz dikti."

Solmaz, en yaşlı kiraz ağacının 15 yaşında olduğunu belirterek, "Bakir topraklarda yetişmesi ve ağaçların genç olmasından dolayı kirazın kalibresi istenen seviyededir. İhracata uygun iri kalibreyi yakalayacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.

"İhracat Rusya ağırlıklı"

İlçede geçen yıl yaklaşık 800 ton, kent genelinde ise 3 bin ton civarında kiraz hasadı yapıldığını aktaran Solmaz, geçen sezon kirazın kilogramının 12 liradan tezgahlarda yerini aldığını daha sonra ise 6-7 lira bandında tüketiciye sunulduğunu hatırlattı.

Solmaz, ihraç edilen dalbastı kirazının ilçedeki çiftçilerin önemli gelir kalemlerinden olduğuna dikkati çekerek, "Genelde Avrupa ülkeleri ile Rusya'ya ihracat yapılıyor. İhracat Rusya ağırlıklı, Avrupa'da ise İtalya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Her yıl yaklaşık 400-500 ton civarında kirazımız ihraç ediliyor." diye konuştu.

Tescilli 'dalbastı' kirazında yüksek kalite bekleniyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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