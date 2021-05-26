Tescilli "dalbastı" kirazında verim alamayan çiftçinin umudu kiraz yaprağı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üretilen ve kendine has tadıyla bilinen coğrafi işaret tescilli "dalbastı kirazı"nda bu yıl mevsimsel sıcaklık farkları nedeniyle verim alamayan çiftçi, umudunu kilogramı 35-40 liraya alıcı bulan yaprağına bağladı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üretilen ve kendine has tadıyla bilinen coğrafi işaret tescilli "dalbastı kirazı"nda bu yıl mevsimsel sıcaklık farkları nedeniyle verim alamayan çiftçi, umudunu kilogramı 35-40 liraya alıcı bulan yaprağına bağladı.

Malatya'da kayısıdan sonra kentin önemli geçim kaynaklarından olan ve kendine has tadıyla bilinen dalbastı kirazının yaprakları, meyvesi gibi ağızları tatlandırıyor.

Bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle kiraz üretimi yüzde 90-95 düşen çiftçiler, meyvesi kadar değerli olan yaprağa yöneldi.

Kilogramı 35-40 lirayı alıcı bulan kiraz yaprağından yine kentin tescilli lezzeti kiraz yaprağı sarması yapılarak değerlendiriliyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, ilçedeki olumsuz hava koşullarını nedeniyle kiraz üretiminde bu yıl büyük düşüş yaşandığın söyledi.

Kiraz ağaçlarında "sap kurusu" hastalığı görüldüğünü belirten Solmaz, "Bu yıl kirazımız yok ancak yaprakları para ediyor. Üreticiler topladıkları yaprakları satarlarsa nispeten çapa ve ilaçlama maliyetini karşılamış olacak." dedi.

Solmaz, ilçede üreticilerin satmak amacıyla kiraz yaprağı toplamaya başladığını belirterek, kirazın yaprağından yöreye özgü tescilli kiraz yaprağı sarması yapıldığını ifade etti.

Kiraz yaprağı sarmasının ilgi gören yöresel bir lezzet olduğunun anlatan Solmaz, şöyle devam etti:

"Kiraz yaprağının kilogramı 35-40 lira arasında satılıyor. Toplanan kirazlar hem salamura yapılarak saklanabiliyor hem de kurutularak kış boyunca yöresel yemek olarak sunuluyor. Bu yılın şubat ayına kadar bu işin ticaretini yapanların elindeki kiraz yaprağı tükendi. Kiraz yaprağı sarması Avrupa'ya kadar gönderiyor. Kiraz yaprağı ilçemize ekonomik kazanç sağlıyor."

Kiraz ağaçlarının yapraklarının gür olması için çiftçilere ağaçlarına iyi bakmasını tavsiye eden Solmaz, "Kiraz üreticileri yapraktan da nispeten kendilerine gelir kapısı açmış olur. En son bir firma 500 kilogram kiraz yaprağı toplattı. Bu firma yaprağı kendi restoranında tükettiği gibi Avrupa'ya da gönderdi. Artık üreticilerle irtibata gecen firmalar ilçenin çeşitle mahallelerinde yaprak toplatıyor." diye konuştu.

"Paketler halinde yurt dışına gönderiyoruz"

Malatya'da yöresel yemekler yapan bir işletmeninin sahibi Gülhan Erdem ise 18 yıldır kentin lezzetleri damaklarla buluşturduğunu belirtti.

Erdem, Malatya'ya özgü lezzetleri geleceğe taşımak istediğini anlatarak, kiraz yaprağı sarmasının da bu yöresel lezzetlerden biri olduğunun ifade etti.

Kiraz yaprağı yemeğinin besin değerinin çok yüksek olduğunun dile getiren Erdem, "Çok hafif ve zor bir yemek, herkes bunu yapmaktan imtina ediyor. Kiraz yaprağı sarmasını yurt içinin yanı sıra paketler halinde yurt dışına gönderiyoruz. Vitamin değeri kaybolmasın diye il dışına gidenler, kendi evlerinde dondurup buzluğa atıyor. Kış mevsiminde kargoyla yazın ise otobüsle çeşitli illere gönderebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdem, kiraz yaprağının toplanması ve sonrasındaki süreci belirterek, şunları kaydetti:

"İlk baharda yapraklar toplanır, asma yaprağı gibi sıcak suyla ıslatılarak, kavanozalara basılır. Aylık en az 25-30 kilogram kiraz yaprağı kullanıyorum. Yaprakları bu işin ticaretini yapanlardan satın alıyorum. Ayrıca bana yaprak toplayıp saranlar var. Her el kiraz yaprağını güzel ve ince saramıyor. En büyük özelliği içinin bulgurunun çıkmaması, uçlardan bulgurun gözükmemesi ve ince sarılması. Yurt dışından Malatya'ya gelenler bu yemeğe büyük ilgi gösteriyor ve giderken bolca kiraz yaprağı sarması alıp götürüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş