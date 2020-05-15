Tescilli çiğ köfte ramazanda da aranan lezzet oluyor
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Tescilli çiğ köfte ramazanda da aranan lezzet oluyor

Adıyaman'ın en bilinen lezzetlerinin başında gelen tescilli etsiz çiğ köfte, ramazanda da vazgeçilmez olmayı sürdürüyor.

Tescilli çiğ köfte ramazanda da aranan lezzet oluyor
15.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:08

Adıyaman'ın en bilinen lezzetlerinin başında gelen tescilli etsiz çiğ köfte, ramazanda da vazgeçilmez olmayı sürdürüyor.

Köftelik bulgur, pul biber, çeşitli baharatlar, sarımsak, soğan ve yeşilliklerin yoğrulmasıyla hazırlanan, marul, limon ve salatalık ile tüketilen çiğ köfte kentte en çok tercih edilen lezzet olarak öne çıkıyor. Neredeyse her lokantanın önünde kurulan tezgahlarda hazırlanan çiğ köfte, yöre insanı tarafından dört mevsim tüketildiği gibi iftarda da tercih ediliyor.

Çiğ köfte satışı yapan işletmeci Şükrü Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini 32 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Yapımı zahmetli olan çiğ köftenin bir o kadarda lezzetli olduğunu ifade eden Aydın, "Çiğ köfteyi Adıyaman'da neredeyse her iki evden biri tercih ediyor. İftarda ise sofralarımızın vazgeçilmez lezzetidir." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışma şekillerinde de değişiklik yaptıklarını ifade eden Aydın, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç ve personel filomuzu arttırdık, evlere servis yapıyoruz. Günde yaklaşık 500 kilogram çiğ köfte satışımız oluyor." diye konuştu.

Müşterilerden Emrah Polat da Adıyaman denilince akla çiğ köfte geldiğini belirterek bu lezzetten ramazanda da vazgeçmediklerini söyledi.

Özlem Aydın ise tescilli çiğ köftenin kentin bir markası olduğunu anlatarak sıklıkla sofralarında yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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