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Tescilli bıçakta Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai

Kalitesi, uzun ömrü ve keskinliğiyle ünlü, coğrafi işaret tescilli "Bursa bıçağı"nın ustaları, Kurban Bayramı öncesi siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun mesai harcadı.

24.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:42

Kalitesi, uzun ömrü ve keskinliğiyle ünlü, coğrafi işaret tescilli "Bursa bıçağı"nın ustaları, Kurban Bayramı öncesi siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun mesai harcadı.

Bayrama 2-3 ay kala başlayan kurban bıçağı taleplerini karşılamak için çaba gösteren esnaf, önce makasla çelik ham maddeyi şekillendiriyor.

Damgalama ve ısı işleminin ardından parlatma, sap takma ve bilemeyle bıçaklar kullanıma hazır hale geliyor.

Bayram için satılan kesim, yüzme ve et doğrama bıçaklarının fiyatları 40 ila 100 lira arasında değişiyor.

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hac organizasyonunun iptal edildiğini hatırlattı.

Hacca gidemeyecek kişilerin de bayramı ülkede geçirmesinin bıçak siparişlerini olumlu etkilediğini belirten Adliğ, "Bu sene işlerin iyi olacağını tahmin ediyoruz. Pandemi sürecinden çıktıktan sonra daha da iyi olmasını bekliyoruz." dedi.

Adliğ, Bursa'da 60 bıçak üreticisinin faaliyet gösterdiğini anlattı.

Neredeyse tamamen elle yapıldığı için Bursa bıçağının kesiciliğinin fazla olduğunu vurgulayan Adliğ, şöyle devam etti:

"Isı işlemi kömürde yapılır. Bu yüzden karbonu yüksek olur ve sertliği 56-57 derecelere çıkar. Bu nedenle de diğer bıçaklara göre daha geç körelir. Ramazan Bayramı'ndan önce siparişler başlar ve biz, Kurban Bayramı'na 15 gün kalana kadar ürünlerimizi tedarik edip satış noktalarına iletiriz. Bütün esnaf aynı anda çalışmaya başlar ve bütün sezon çalışır."

"Bıçakları bozulmaması için dükkanlarda biletin"

Adliğ, tüm illere ve yurt dışına bıçak gönderdiklerini, özellikle İtalya, İngiltere, Irak ve İran'dan yoğun sipariş aldıklarını dile getirdi.

Vatandaşlara bayram öncesi tavsiyelerde bulunan Adliğ, "Bıçakları dükkanlardan almaya çalışsınlar. Yer sahibi olan biri, kötü bir şey satmak istemez. Sokaktan, seyyar satıcıdan almaktansa dükkanlardan bıçak alsınlar. Biletirken de aynı şekilde dükkanlarda biletsinler. Bu konuda özellikle ısrar ediyorum; vatandaşlar bıçaklarının bozulmaması için özellikle dükkanlarda biletmeye dikkat etsin." diye konuştu.

Bıçak ustası Ramazan Yeşilbursa (74) da bu mesleği 13 yaşından bu yana sürdürdüğünü belirtti.

Eskiden dövme yöntemiyle bıçak yapıldığını aktaran Yeşilbursa, şimdi teknolojiden de faydalanılarak daha kısa sürede üretilebildiğini ifade etti.

Tescilli bıçakta Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai

Kaynak: AA

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