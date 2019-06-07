Tescilli bal yaylada tatlanıyor - SİİRT

Siirt'te balı üreticileri, havanın ısınmasıyla zengin floraya sahip yaylalara çıkmaya başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumundan 16 yıl önce coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen Pervari balı üreticileri, tadı ve aromasıyla bilinen organik ürün için Pervari ilçesindeki Herekol Dağı eteklerindeki Çemikari Yaylası ile Şirvan ilçesindeki yaylaların yolunu tuttu.

Siirt Bal Üreticileri Birliği Başkanı Nezir Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla kışlaktan çıkarılan arıları, serin olan yaylaya getirdiklerini söyledi.

Arıcıların yaylalara çıkmadan önce kovan bakımı yaptığını ifade eden Çetin, "Karakovanlarımızı yaylaya getirdik. Bazıları Pervari'deki yaylalara gitti, ben de Şirvan bölgesine arılarımı getirdim. Burada zengin bir flora var. Fenni kovanlarımızı da Allah'ın izniyle bayramdan sonra getireceğiz. Daha sonra da bal hasadını bekleyeceğiz." dedi.

Üretimde şeker kullanılmıyor

Bal üretim aşamasında şeker kullanmadıklarını vurgulayan Çetin, arıların zengin floradan beslendiğini aktardı. "Bu yıl yeterince kar yağdığı için iyi bir rekolte bekliyoruz. Daha önce bir kovandan 20 kilogram bal alıyordum ama son yıllarda yağış azlığı dolayısıyla 5 kilograma kadar düşmüştü." diyen Çetin, rekoltenin yeniden yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

Şimdiden sipariş aldıklarını ifade eden Çetin, eylül ayında hasat etmeye başlayacakları balı İstanbul, Ankara ve Adana'daki bazı firmalara göndereceklerini bildirdi.

5 kuşaktır bal üretiyorlar

Arıcılığın baba mesleği olduğunu aktaran Çetin, "5 kuşaktır arıcılık yapıyoruz. Dedemin babası, dedem, babam, ben ve oğlum arıcılık yapıyoruz ve bu mesleği severek sürdürüyoruz. Aynı zamanda kardeşimle de yapıyorum. Dedelerimizden kalan mesleği ölünceye kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Bu yıl iyi bir rekolte bekliyoruz"

İhsan Çetin de 25 yıl önce başladığı arıcılığı ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü söyledi. Arıcılığı baba mesleği olduğu için bereketli bulduğunu aktaran Çetin, "Ağabeyimle beraber babadan ve dededen kalan mesleği sürdürüyoruz. Hayırlısıyla arılarımızı yaylaya getirdik. Kış ve ilkbahar mevsimi çok yağışlı geçti. Bu yıl iyi bir rekolte bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA