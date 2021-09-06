Tescilli arpa çeşidi "Yağmur" verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tescilli arpa çeşidi "Yağmur" verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yeni arpa çeşidi "Yağmur", verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yeni arpa çeşidi "Yağmur", verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek.

Enstitü, birçok tohum ıslah çalışmasıyla ülke ekonomisi ve tarımsal üretime önemli katkı sunmaya devam ediyor.

Bölgenin tarımsal özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş ürün gruplarında araştırmalar yapan Enstitü, Trakya'da geniş alanlarda ekimi yapılan çeltik, ayçiçeği, buğday ve arpa bitkilerinde ıslah ve adaptasyon çalışmaları yürütüyor.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, bugüne kadar pek çok çeşidin Enstitü tarafından geliştirildiğini söyledi.

Tülek, verim açısından yüksek, hastalıklara dayanıklı bir arpa çeşidinin daha nisan ayında Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce tescil edilerek Türk çiftçisinin hizmetine sunulduğunu belirtti.

İki sıralı, soğuğa dayanıklılığı güçlü, kardeşlenme (bir tohumdan birden çok sapın çıkması) kapasitesi yüksek olan arpa çeşidine "Yağmur" ismini verdiklerini ifade eden Tülek, "Yeni geliştirilen arpa çeşidimiz, kalite değeri açısından üst düzeyde bir ürün. İki sıralı olan ürünün adaptasyon kabiliyeti de oldukça iyi, ayrıca 'Yağmur' gerek arpa yaprak lekesi olsun gerek yaprak çizgi hastalığı olsun hastalıklara karşı da çok toleranslı gözüküyor. Verim potansiyeli de uygun koşullarda dekara 700-800 kilogram civarında. Yeni arpa çeşidinin bölgemiz ve ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Yeni arpa çeşidine yağmur gibi bereketli olsun diye "Yağmur" ismini verdiklerini dile getiren Tülek, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ülke ekonomisine ve Türk çiftçisine hizmete devam edeceğini söyledi.

Tülek, "yağmur" çeşidini ekmek isteyen çiftçilerin tohumu Enstitüden ya da tohum üretimi yapan firmadan temin edebileceklerini sözlerine ekledi.

Tescilli arpa çeşidi 'Yağmur' verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek
Tescilli arpa çeşidi 'Yağmur' verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek
Tescilli arpa çeşidi 'Yağmur' verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek
Tescilli arpa çeşidi 'Yağmur' verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek
Tescilli arpa çeşidi 'Yağmur' verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Murat Kurum Hamid Karzai Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Mesut Akusta Ferhan Şensoy
Spor Ali Öztürk Burak Elmas Burak Yılmaz Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tescilli arpa çeşidi "Yağmur" verimiyle çiftçinin yüzünü güldürecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:18:57. #1.14#

title