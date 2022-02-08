Tescilli Adana karpuzunda fideler toprakla buluştu

ADANA (İHA) - Türkiye'nin en erkenci tescilli karpuzunun yetiştiği Adana'da fideler toprakla buluştu. Artan girdi maliyetleri nedeniyle ekim alanlarında azalma yaşanırken, üreticiler bu sene karpuzun kilogram fiyatının en az 2 liranın üzerinde olmasını bekliyor.

Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4 buçuk milyon ton ile 2. sırada olan Türkiye'nin, karpuz ihtiyacının yüzde 20-25'ini karşılayan Adana'da fideler, Ocak ayında yaşanan yağışlar ve don nedeniyle Şubat ayında Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi'nde dikilmeye başlandı.

Sabah saatlerinden itibaren kumlu tarlalara gelen işçilerin bazıları toprağı düzeltirken, bazıları fide çukurlarına gübre yerleştirdiği toprağı, fide ekimine hazır hale getirdi. Dikilen fidelerin soğuktan korunması için üstleri naylonla kapatıldı. İşçilerin bin bir emekle diktikleri ve deniz kumunda yetişecek karpuzlar, hava sıcaklığının mevsim normallerinde gitmesi halinde Mayıs ayının ikinci haftasında hasat edilerek pazarda ilk tescilli karpuzlar olarak satılacak.

Üreticilerin önemli gelir kaynağı

Tadı, rengi ve aromasıyla bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca da 'coğrafi işaret belgesi' verilen Adana karpuzunda yıllık yaklaşık 750 bin ton verim alınıyor ve en erkenci ürün olması sayesinde üretici için önemli bir gelir kaynağına sahip. Ancak girdi maliyetlerinin artması nedeniyle geçen sene 120 bin dönüm alanda ekilen karpuzda bu sene yüzde 20'lik azalış bekleniyor.

Adana karpuzunu tescilleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Doğan, "Normalde Adana karpuzu Ocak ayında ekilirdi ancak bu sene havaların çok sert geçmesinden dolayı karpuz ekimine Şubat ayının ilk haftası başlanıldı. Çiftçilerimiz 2019, 2020 ve 2021 yıllarında karpuzdan maalesef para kazanamadı. Bu sene karpuz ekimi 3 yıl aradan sonra azaldı. Karpuzun geçen sene dönüme 5-6 bin lira maliyeti varken bu sene 10-12 bin lirasında değişmekte. Fidenin tanesi geçen sene 2 buçuk lira iken bu sene 5 ile 6 lira arasında değişiyor" diye konuştu.

"Adana karpuzu bir marka"

Hava şartları nedeniyle ekim geciktiği için hasadın da gecikeceğini vurgulayan Doğan, "Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında karpuzu hasat ederdik ancak bu sene Mayıs ayının ortasında veya sonuna doğru hasat başlayacak. Eğer havalar çok sıcak giderse hasat erken olacak. Adana'da Mayıs'ın 15'inden Temmuz sonuna kadar hasat yapılmakta. Adana karpuzu bir marka ama 3 yıl zarar edince bu yıl ekim alanları gördüğümüz kadarıyla azaldı. Çiftçilerimiz hangi üründen para kazanıyorsa o ürüne yönelmekte" ifadelerini kullandı.

"Hasat başlayınca fiyatlar düşer"

Geçen sene turfanda karpuzun kilogramının 30 kuruşa kadar düştüğünün altını çizen Doğan, bu sene fiyatların 2 liranın altında kurtarmayacağını söyledi. Doğan, daha sonra şunları kaydetti:

"Bu sene 12 bin lira maliyet var. Turfanda karpuzun 2 liraya maliyeti olacak. 2 liranın altında olması zarar ettirir. Turfanda karpuzda dönüme 4-5 ton verim alınacak. 2 liraya satılırsa eğer maliyet kurtarılacak. Karpuzun kilogram fiyatı 3 liranın üzerinde satılırsa çiftçimiz buradan para kazanacak. Ovada ekilecek karpuzlarda hasat edildiği zaman fiyatlar düşecek."

İlçede 100 dönüm alanda karpuz ekimi yapan çiftçi Veli Şahbaz, "Geçen sene 300 dönüme karpuz ekmiştim ama bu sene 100 dönüme düşürdüm. Fiyatların en az 2 lira olmasını bekliyoruz" dedi. - ADANA