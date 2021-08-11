Tescilli Abbas İnciri'nde hasat dönemi
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Tescilli Abbas İnciri'nde hasat dönemi

Tescilli Abbas İnciri'nde hasat dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli ürünü 'Abbas İnciri'nde hasat dönemi başladı.

Kahramanmaraş'ın coğrafi tescilli ürünü 'Abbas İnciri'nde hasat dönemi başladı. Kent ekonomisine büyük katkı sağlayan incir hasadı üreticinin yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Cüceli, Fatmalı, Kurtlar ve Kızıldamlar mahallelerinde yetiştirilen Abbas İnciri, iriliği, aroması ve rengi ile ilgi görüyor. Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019 yılında coğrafi işaret olarak tescillenen Abbas inciri, bölgedeki bahçelerden toplanmaya başlandı. 'Meyvelerin kraliçesi' olarak nitelendirilen Abbas İnciri marketlerde 30 liradan satışı sunuldu.

İncir üreticilerinin mutlu olduğunu, kente yapılan Kılavuzlu Sulama Kanalı'nın üreticiler için büyük bir imkan olduğunu ifade eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, "İncir öteden beri burada yetişen bir ürün. Eskiden bizim mahalli tabirimiz ile sarı, ağa, kara veya bardak dediğimiz incir türlerimiz vardı. Şimdi insanlarımız Abbas dediğimiz incire yöneldiler. Bilhassa bu bölgemizde Abbas incirimizin üretimi yaygınlaşmıştır. Hem ilimizin incir ihtiyacımızı karşılıyoruz. Hem de 10 - 15 ile kentimizden incir gönderiliyor. Bu incir sofralık ve günlük anlık tüketilmesi gereken bir incir. Kılavuzlu Barajı sulamamızın da her yere ulaşmasıyla beraber incir dikim alanları daha çoğalmıştır ve yeni fidanlar dikilmiştir. Neresinden bakarsak bakalım incir üretiminin geleceği parlak ve insanlar bu üründen kazanıyorlar" dedi.

Cüceli Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda incir üreticisi Murat Kalkan, "İncire yoğun talep vardır ve devlet büyüklerimizden soğuk hava deposu veya soğuk zincir halkalı nakliye araçları talep ettik. Eğer bu çalışmalar yapılır incire daha çok değer verilirse ekonomik yönden ilimize daha çok katkı sağlayacaktır" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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