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Tescili "Kuytucak Narı"nda hasat için geri sayım başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tescili

Adana'nın Kozan ilçesinin Kuytucak ve Karanebili mahallelerinde yetişen ve coğrafi işaret belgesi alınan Kuytucak Narı'nda hasat ekim ayının ilk haftasında başlıyor.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinin Kuytucak ve Karanebili mahallelerinde yetişen ve coğrafi işaret belgesi alınan Kuytucak Narı'nda hasat ekim ayının ilk haftasında başlıyor. Geçen sene kilosu 2 TL'den satılan Kuytucak Narı'nın kilosu 5 TL'den satışa sunulacak.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, lezzeti Türkiye'de nadir bulunan Kuytucak Narını daha çok üretmek için emek verdiklerini belirterek, "Üreticimiz değerinde satamıyordu geçen yıl 300 ton üretim oldu bu yıl 500 ton beklenti var. Pazar konusunda çalışmalar devam ediyor. Coğrafi işaret alan ürenler için sanal ticaret sitesi kuruluyor. Bölgedeki gençlere teşekkür ediyorum. Köylerinde nar üretimini artırdı. Bölgenin marka değerini oluşturmak ve gençlerimizin köylerinde daha çok değerlerine sahip çıkması için çalışmalar devam ediyor" dedi.

Üretici Ahmet Ağluç ise 7 dönüm arazide nar ekimi yaptığını belirterek, "Bu sene 7 ton nar rekoltesi bekliyorum. Kilosu 5 TL'den gidiyor geçen yıl 2 den satmıştık" diye konuştu.

25 yıllık nar üreticisi Mustafa Karanfiloğlu ise, "Narımız markalaşarak değer kazandı. Geçen seneye göre fiyatı yüzde yüz arttı. Bu yıl 5 TL'den satılıyor. Köyün gençleri yeni yeni üretmeye başladı. Narda verim çok güzel. Narın tam olgunlaşması için ekimin 10'unu bekliyoruz. Bu nar lezzeti ve çekirdeksiz olmasıyla çok farklı" dedi. - ADANA

Tescili Kuytucak Narı nda hasat için geri sayım başladı

Tescili Kuytucak Narı nda hasat için geri sayım başladı

Tescili Kuytucak Narı nda hasat için geri sayım başladı

Tescili Kuytucak Narı nda hasat için geri sayım başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Tescili 'Kuytucak Narı'nda hasat için geri sayım başladı - Haberler Ekonomi
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